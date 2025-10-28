¿ÈÄ¹7cm¤Î¹â»Ô¼óÁê¤¬¹ñ²ñµÄ»öÆ²¤Ë¡ªÅìÉð¥ï¡¼¥ë¥É¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¤Î¾®¥Í¥¿¤¬ÏÃÂê
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¤¬Âè104ÂåÁíÍýÂç¿Ã¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¤Î¤ò¼õ¤±¡¢ÆÊÌÚ¸©¤Ë¤¢¤ë¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¡¦ÅìÉð¥ï¡¼¥ë¥É¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¤Î¡Ö¹ñ²ñµÄ»öÆ²¡×¤Ë¿ÈÄ¹7cm¤Î¹â»Ô¼óÁê¿Í·Á¤¬ÅÐ¾ì¡£
¡¡ºÙ¤«¤ÊÍ·¤Ó¿´¤È»Å»ö¤ÎÂ®¤µ¤¬¡Ö·Ý¤¬ºÙ¤«¤¤¡×¡Ö¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤¬¹â¤¤¡×¤ÈÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¤¸µ¤Îµ»ö¤Ï¤³¤Á¤é¡Û
¢£¡¡25Ê¬¤Î1¥¹¥±¡¼¥ë¤Î¹ñ²ñµÄ»öÆ²¤Ë¡¢¿ÈÄ¹7cm¤Î¹â»Ô¼óÁê¤¬ÅÐ¾ì
¡¡ÆÊÌÚ¸©Æü¸÷»Ô¤Ë¤¢¤ëÅìÉð¥ï¡¼¥ë¥É¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¤ÏÆüËÜ¤ÈÀ¤³¦¤ÎÍÌ¾¤Ê·úÃÛÊª¤ä°äÀ×¤ò25Ê¬¤Î1¥¹¥±¡¼¥ë¤ÇÀº¹ª¤ËºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¡£22¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ë¤¢¤ë102ÅÀ¤Î·úÂ¤Êª¤ò1Æü¤Ç¡ÈÀ¤³¦°ì¼þ¡Éµ¤Ê¬¤òÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë³Æ¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¤Ë¤Ï¿ÈÄ¹7cm¤Î¿Í·Á¤¿¤Á¤òÇÛÃÖ¤·¤Æ¸½ÃÏ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òºÆ¸½¡£±àÆâ¹ç·×¤Ç14Ëü¿Í¤Î¾®¤µ¤Ê½»¿Í¤¿¤Á¤¬25Ê¬¤Î1¤ÎÃÏµå¤Ë¡ÈÊë¤é¤·¤Æ¡É¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¤¦¤«¤¬¤¤ÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê±àÆâ¤Î¡Ö¸½ÂåÆüËÜ¥¨¥ê¥¢¡×¤Ë¤¢¤ë¤Î¤¬¡Ö¹ñ²ñµÄ»öÆ²¡×¤Î¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¡£¤½¤ÎÀµÌÌÆþ¸ý¤ÎÁ°¤Ë¤Ï·úÊª¤«¤é½Ð¤Æ¤¯¤ëÀ¯¼£²È¤È¡¢¤½¤ì¤ò¼è¤ê°Ï¤àÊóÆ»¿Ø¤¿¤Á¤Î»Ñ¤¬¡£
¡¡¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¤Î°ìËë¤ò¶õÃæ¤«¤é¸«²¼¤í¤¹¤è¤¦¤Ê¸÷·Ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¤½¤ÎÀ¯¼£²È¿Í·Á¤Ë¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¾®¥Í¥¿¤¬»Å¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼Â¤Ï¤½¤Î»þ¡¹¤Î¼óÁê¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿¡È¼óÁê¿Í·Á¡É¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡±àÆâ¤Ç¿Í·Á¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ëX¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¿Í·Á¤Î¿Í@ÅìÉð¥ï¡¼¥ë¥É¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡×¤µ¤ó¤Ï10·î22Æü¤ËX¤ò¹¹¿·¡£¡ÖÅìÉð¥ï¡¼¥ë¥É¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¤Î¹ñ²ñµÄ»öÆ²¤â¡¢ËÜÆü¤«¤é¼óÁê¤¬¹â»Ô¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Ö¥ë¡¼¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È¥¹¥«¡¼¥È¤ò¿È¤ËÃå¤±¤¿¡È¹â»Ô»á¿Í·Á¡É¤ò¤ªÈäÏªÌÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼óÁê½¢Ç¤¤«¤é1Æü·Ð¤¿¤º¤·¤Æ¿Í·Á¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤ë»Å»ö¤ÎÁá¤µ¤È¡¢¡Ö¼óÁê¿Í·Á¤¬¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦Í·¤Ó¿´¤Ë¡¢Åê¹Æ¤Ï3.2Ëü·ï¤òÄ¶¤¹¤¤¤¤¤Í¤ò³ÍÆÀ¡£¥ê¥×¥é¥¤¤ä°úÍÑÍó¤Ë¤Ï¡ÖºÙ¤«¤Ê¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤¬¹â¤¤¡Ä¡ª¡×¡Ö»Å»öÁá¤¹¤®¤ë¡×¡Ö·Ý¤¬ºÙ¤«¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¤ÎÄ¾¤°Â¦¤Ëºî¶È¤Ë»È¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¹©¶ñ¤¬²£¤¿¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¡¢¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¸÷·Ê¤Ç¤¹¡£
¢£¡¡¡Ö¹ñ²ñµÄ»öÆ²¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Í¥¿¡×¤È¤·¤Æ¾®Àô½ã°ìÏº»á¤Î»þÂå¤«¤é¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¼è¤êÁÈ¤ß
¡¡¤³¤ÎÎòÂå¼óÁê¤ò¿Í·Á¤ËÈ¿±Ç¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡Ö¤ªµÒÍÍ¤Ë³Ú¤·¤ó¤ÇÄº¤±¤ë¤è¤¦¹ñ²ñµÄ»öÆ²¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Í¥¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢¾®Àô½ã°ìÏº»á¤Î»þÂå¤«¤é³«»Ï¡£¤½¤ì°ÊÍè¼óÁê¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤¿¤Ó¤ËÆþ¤ìÂØ¤¨¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¹â»Ô»á¤ÎÁ°¤ËµÄ»öÆ²¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤óÀÐÇËÌÐ»á¡£¿Í·Á¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨¤Ë¤è¤ê¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¤«¤éÂà¾ì¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢µÄ»öÆ²¼êÁ°¤Î³¬ÃÊ¤ËÎó¤ò¤Ê¤¹¡ÖÎòÂå¼óÁê¡×¤¿¤Á¤Ë¹çÎ®¤·¤Þ¤¹¡£ÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ä¾®Àô»á¤Î¿§êô¤»¶ñ¹ç¤«¤é¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥¯¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿Îò»Ë¤ò´¶¤¸¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤¿¤À1¤ÄÃí°Õ¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢´ÑÍ÷¥¨¥ê¥¢¤«¤é¿Í·Á¤Þ¤Ç¤Îµ÷Î¥¡£3.4¥á¡¼¥È¥ëÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡Ö¤¼¤Ò¤³¤ÎÌÜ¤Ç¼óÁê¿Í·Á¤ò³Î¤«¤á¤¿¤¤¤¾¡ª¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢Æù´ã¤À¤È¾¯¤·¸«¤Å¤é¤¤¤½¤¦¡£¤½¤Î¾ì¹ç¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¥ì¥ó¥¿¥ë¤Ç¤¤ëÁÐ´ã¶À¤ò»È¤¦¤È¡¢¤è¤ê¤¯¤Ã¤¤ê¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢£¡¡¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤ÎÂçÅýÎÎ°ì²È¡¢¥¨¥Ã¥Õ¥§¥ëÅã¤Î±£¤·Ê¸»ú¡Ä¡Ä±àÆâ¤Ë¤ÏÍ·¤Ó¿´¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó
¡¡¤½¤·¤Æ¹ñ²ñµÄ»öÆ²¤Î¼óÁê¿Í·Á°Ê³°¤Ë¤â¡¢±àÆâ¤ÎÅ¸¼¨¤Ë¤Ï¾®¥Í¥¿¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¡£¥¢¥á¥ê¥«¥¾¡¼¥ó¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¡×¤Ë¤Ï¡¢¹ñ²ñµÄ»öÆ²¤ÈÆ±¤¸¤¯Âå¡¹¤ÎÂçÅýÎÎ¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤òÅ¸¼¨¡£¸½ºß¤Ï¥È¥é¥ó¥×»á°ì²È¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¡Ö¥Ô¥µ¤Î¼ÐÅã¡×¤ÎÁ°¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÅÝ¤ì¤Æ¤¯¤ëÅã¤ò¼õ¤±»ß¤á¤ëÉ÷¤Î¥Ý¡¼¥º¡×¤ò¤È¤Ã¤¿¿Í·Á¤È¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í·Á¤Î»Ñ¡£¥¨¥Ã¥Õ¥§¥ëÅã¤ÎËÜÂÎ¤Ë¤Ï¡ÖWORLD SQUARE¡Ê¥ï¡¼¥ë¥É¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡Ë¡×¡ÖTOHO EIZO¡ÊÅìÊõ±ÇÁü¡Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ê¸»ú¤¬»Å¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ð¥Á¥«¥ó¤Î¡Ö¥µ¥ó¡¦¥Ô¥¨¥È¥íÂçÀ»Æ²¡×¤Ë¤Ï¡¢¶µ¹Ä¤È¥Ð¥Á¥«¥ó»Ô¹ñ¤ò¸î¤ë¥¹¥¤¥¹±ÒÊ¼¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«±àÆâ¤òÁö¤ë¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¤Î¡ÖSLÂç¼ù¡×¤Ï¡¢¥Ø¥Ã¥É¥Þ¡¼¥¯¤¬ËÜÊª¤ÈÆ±¤¸¤¯¼êÉÁ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£¡Ê¢¨11·î23Æü¤Þ¤Ç¤Ï¥¿¥ß¥ä¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¤¿¤áÀìÍÑ¤Î¥Ø¥Ã¥É¥Þ¡¼¥¯¡Ë
¡¡¿Í·Á¤Î¿Í¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Ñ¡¼¥¯Æâ¤Ë¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¤ª¿Í·Á¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãµ¤·¤Ê¤¬¤é¤Î¸«³Ø¤â³Ú¤·¤ßÊý¤Î1¤Ä¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿ï½ê¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤ÈÍ·¤Ó¿´¤¬¸÷¤ëÅìÉð¥ï¡¼¥ë¥É¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡£É®¼Ô¤â¿ôÇ¯¤Ö¤ê¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÅìÉð¥ï¡¼¥ë¥É¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¤Î¹ñ²ñµÄ»öÆ²¤â¡¢ËÜÆü¤«¤é¼óÁê¤¬¹â»Ô¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿😆
ÀÐÇË¤µ¤ó¤Ï¼êÁ°¤Î³¬ÃÊ¤Ë¤¤¤ëÎòÂå¼óÁê(¾®Àô¤µ¤ó°Ê¹ß)¤ÎÎó¤Ë°ÜÆ°¤·¤Þ¤·¤¿¡ª#ÅìÉð¥ï¡¼¥ë¥É¥¹¥¯¥¦¥§¥¢ #¹ñ²ñµÄ»öÆ² #¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢ #¿Í·Á pic.twitter.com/BtcmI8Tw6A
— ¿Í·Á¤Î¿Í@ÅìÉð¥ï¡¼¥ë¥É¥¹¥¯¥¦¥§¥¢ (@reptile_insect) October 22, 2025
¡ãµ»ö²½¶¨ÎÏ¡ä
¿Í·Á¤Î¿Í@ÅìÉð¥ï¡¼¥ë¥É¥¹¥¯¥¦¥§¥¢ ¤µ¤ó¡Ê@reptile_insect¡Ë
¡Ê¥è¥·¥¯¥é¥ß¥¯¡ËPublisher By ¤ª¤¿¤¯¤Þ·ÐºÑ¿·Ê¹ | Edited By YoshikuraMiku | µ»ö¸µURL https://otakuma.net/archives/2025102802.html