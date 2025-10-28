2台いた大統領専用車「ビースト」

アジア歴訪中のドナルド・トランプ米大統領が2025年10月27日、大統領専用機VC-25A「エアフォースワン」で羽田空港に到着しました。トランプ大統領は翌28日、迎賓館へ移動し、就任したての高市早苗総理大臣と首脳会談を行っています。国内の移動に当たってはマリーンワンのコールサインで知られるVH-3D「シーキング」に加え、大統領専用車「ビースト」をはじめとした警護車両に注目が集まりました。

車列の中心となるのは、トランプ大統領を乗せた大統領専用車でしょう。同車はGM（ゼネラルモーターズ）が誇る高級車ブランド「キャデラック」の特別仕様車で、シークレットサービスが名付けたコードネームは「ステージコーチ」。現行の車両は2018年に導入されています。

一般的には「ビースト」というニックネームで知られていますが、「エアフォースワン」になぞらえて「キャデラックワン」とも呼ばれることもあるとか。「ビースト」は大統領の外遊時に、アメリカ空軍の輸送機などで本国から輸送されており、故障や万一の襲撃などに備えてなのか、常に2台一組で走っていました。

「ビースト」に関して、シークレットサービスは詳細な性能を公表していませんが、海外の報道によれば大統領を守るため非常に優秀な防御能力を持っているそうです。ボディの厚さは約13cm程度。チタン、アルミニウム、セラミックなどで構成された、いわゆる複合装甲が施されており、窓は全てポリカーボネートの5層構造で強靭な防弾能力を有しています。

ドアの厚さは約20cm。化学兵器や生物兵器などによる攻撃も想定して気密性が高められており、扉を閉めれば外気を完全に遮断できるとのこと。タイヤはケブラー繊維で強化されており、万が一パンクした状態でもホイールだけで長距離を走行できる構造になっているといわれています。

ほかにも車体には、煙幕や催涙ガス弾の発射装置など自衛用の装備も備わっているとされています。

「ビースト」にピッタリ随伴するナゾの黒塗りバン

随伴するシボレー・サバーバンは、コードネーム「ハーフバック」と呼ばれる車両と思われ、大統領を警護するシークレットサービスが乗車しています。回転灯が取り付けられており、不測の事態が発生した場合は、大統領専用車の防衛に回ります。



2025年10月28日、「ビースト」の車内からガラス越しに沿道へ向けて手を振るトランプ大統領。ガラスはとうぜん防弾仕様だ（深水千翔撮影）。



アメリカの救急車によく似た形状を持つ黒いトラックは、核・生物・化学兵器、いわゆる「NBC（CBRNとも）」攻撃を探知するセンサーと、それに対応する機材を搭載するハザードマテリアル・ミティゲーション・ユニット（Hazard Materials Mitigation Unit）です。備品や機密情報などを運ぶ、保管車両としての役割も持っています。

トランプ大統領の車列にはこのほか、襲撃された場合に反撃を行うシークレットサービスのカウンター・アサルト・チーム（CAT）を乗せた車両や、指揮通信機能を持つ警視庁の警護車なども加わっていました。

このたびのトランプ大統領の訪日に合わせて日本に姿を見せたVC-25AやVH-3Dですが、いずれも置き換えが決まっています。大統領専用車も次世代型の開発が始まっており、国土安全保障省とシークレットサービスが、GMと1480万ドルで開発契約を結んだことが明らかになっています。開発が順調に進めば、2030年ごろには米大統領の外遊に使う機材や車両は、今と違うものになっているでしょう。