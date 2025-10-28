オークネット<3964.T>は上値指向が鮮明だが、２０００円近辺での上昇一服場面は仕込み場と判断したい。同社は中古車や中古スマートフォンなどのデジタル機器を中心に業者間のネットオークションを手掛ける。業績は２０年１２月期以降、トップライン・利益ともに一貫して拡大基調を続けている。足もとではスマホの取り扱いが会社側の予想を超える好調で収益を押し上げている状況にある。２５年１２月期は既に期中２度にわたる上方修正を行っており、売上高は前期比１１％増の６２０億円、営業利益は同１７％増の８２億円を予想し、いずれも過去最高更新が続く見通しだ。



株価は前日取引時間中に２１３０円の上場来高値を更新した後に伸び悩む格好となったが、好調な収益実態を考慮すると中期的な上値指向が続く可能性は高く、２０００円台後半を目指す展開が想定される。今期業績は進捗率を考慮すると更なる上振れも視野に入るだけに、ここは強気に対処して報われそうだ。（桂）



出所：MINKABU PRESS