YouTubeチャンネル「静岡の元教師すぎやま」が、「【保護者必見】知らないとヤバい！子どものゲーム依存・スマホ依存」と題した動画を公開。元教師のすぎやま氏が、科学的な知見を基に子どものスマホ・ゲーム依存のメカニズムと、保護者が知るべき適切な向き合い方を解説した。



すぎやま氏はまず、「熱心な趣味」と「病的な依存症」を区別する必要があると指摘。WHO（世界保健機関）の定義を引用し、ゲームによって勉強や健康、人間関係といった生活機能に深刻で持続的な支障が出ている状態が「ゲーム障害」であると説明した。ただ長時間プレイしているだけでは、必ずしも障害とは言えないのである。



では、なぜ子どもは大人よりハマりやすいのか。すぎやま氏は、その原因が「子どもの脳の構造的な脆弱性」にあると語る。子どもの脳は、報酬を求める「アクセル」にあたる機能が活発である一方、衝動を抑える「ブレーキ」の部分がまだ発達途上にある。そのため、ゲームで得られる達成感や報酬（ドーパミン放出）に対して、自制心を働かせることが大人よりも難しいのだという。



さらに、すぎやま氏はスマホやゲームを単純に禁止することの危険性も訴える。現実世界で孤立していたり、家庭内に問題を抱えていたりする子どもにとって、ゲームの世界が唯一の「逃げ場」や「安心できる空間」になっているケースがあるからだ。その最後の砦を奪うことは、逆効果になりかねないのである。



動画の最後で、すぎやま氏は上手な付き合い方として3つのポイントを提案。?消費するだけでなく「仕掛ける側（作る側）」の視点を持つこと、?一方的に押し付けるのではなく子どもと「一緒にルールを作る」こと、?スポーツや料理など「オフラインの魅力」を伝えることの重要性を説き、頭ごなしに禁止するのではなく、子どもの脳の発達段階を理解した上での関わりが大切だと締めくくった。