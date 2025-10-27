冨士ダイス<6167.T>が後場急動意し一時ストップ高の１０１５円に買われる場面があった。午後１時４５分ごろ、鋼程度の比重、超硬合金と同等・鋼の４倍の耐摩耗性を実現し、レアメタルの使用量を大幅削減した新合金「サステロイ ＳＴＮ３０」を開発したと発表しており、これを好感した買いが流入している。



「サステロイ ＳＴＮ３０」は軽量でありながら、超硬合金と同等の耐摩耗性を実現したほか、地政学的リスクが懸念されるタングステンとコバルトを極力減らした合金を作るというコンセプトからニオブカーバイドを主成分とし、より耐摩耗性を向上させたのが特徴。これらを生かし、耐摩耗性が求められる一方で重量のある超硬合金の使用が難しい分野である回転工具や混錬工具などでの利用が見込まれているという。なお、１０月２９～３１日にポートメッセなごや（名古屋市港区）で開催される「第８回［名古屋］オートモーティブワールド」に初出展される。



出所：MINKABU PRESS