Amazonにて開催されている「AmazonスマイルSALE」の対象商品にレゴ セットが追加された。

セールでは、ファンのオリジナル作品よりサポート（投票）を集めてレゴの公式の製品として誕生した「レゴ アイデア」シリーズから、実在のタイプライターを本物そっくりに再現したセット「タイプライター」（21327）や、「ハリー・ポッター」シリーズに登場する「ホグワーツ城」を6,000個以上のパーツを使って細かいところまでそっくりに再現されたミニチュアセット「ホグワーツ城」（71043）、世界中の有名なランドマークなどを再現する「LEGO Icons」シリーズから、名作映画をオマージュしたセット「ロード・オブ・ザ・リング：ホビット庄」などがラインナップ。期間中、割引価格で提供される。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

レゴ アイデア「タイプライター」（21327）

ピース数：2,079

本物そっくりの音を立てて動くタイプライターを再現したセット。ローラーに紙をセットし、キーを押すと中央のアームが持ち上がり、打刻、紙送りの動きも忠実に再現する。

レゴ グループ創業者のオーレ・キアク・クリスチャンセン氏が愛用したタイプライターがモデルになっており、付属のブックレットには、43言語で書かれた創業者一族4代目トーマス・キアク・クリスチャンセン氏のサイン入り手紙が含まれている。

レゴ ハリー・ポッター「ホグワーツ城」（71043）

ピース数：6,020

「ハリー・ポッター」シリーズに登場するホグワーツ城を再現したセット。細部まで複雑にデザインされた部屋や塔、教室のほかにも、秘密の仕掛けが施されている。本セットには、ハリー、ハーマイオニー、ロンを入れた合計27体のマイクロミニフィギュアが付属する。

レゴ アイコン「ロード・オブ・ザ・リング：ホビット庄」（21327）

ピース数：2,017

「ロード・オブ・ザ・リング」に登場する広大な中つ国にある小さなビルボ・バギンズの家を再現したギミック満載のジオラマモデル。燃える手紙が「一つの指輪」になる様子を再現でき、ダイヤルを回すとビルボが消えるほか、メリーとピピンのかおパーツを交換して花火のシーンを再現できる。