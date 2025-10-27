1

2

次へ

「逃げていませんか？機械式駐車場から」-これは、築20年を超えたマンションの管理組合が直面する、最も深刻で複雑な課題かもしれません。多くの管理組合は「長期修繕計画の見直しが必要だ」と感じていますが、実はその根本的な問題が、計画に含まれる「機械式駐車場の更新費用」であることが少なくありません。費用が高額である上、車を持つ人・持たない人の利害が対立するため、検討が難航し、気づけば1年以上も検討を放置（思考停止）しているマンションが増えています。株式会社さくら事務所取締役副社長COOの山本直彌さんが、この巨大な課題を解決するための、管理組合が踏むべき5つの手順を解説します。■「思考停止」に陥る機械式駐車場の更新問題機械式駐車場は、20年目以降、2回目の大規模修繕工事と同時期に更新時期を迎えることが多く、このタイミングでエレベーターや給排水管の更新も加わり、修繕積立金の大幅な値上げが必要になることが浮き彫りになります。問題の核心：費用負担の不平等機械式駐車場の維持修繕費は、本来は駐車場使用料収入で賄われるべきです。しかし、分譲時の設定や会計上の振り分け（管理費会計に一部組み込まれているケースなど）により、収入だけでは賄えない状態が常態化しています。この結果、一般の修繕積立金が使用されることになり、車を持たない区分所有者も、実質的に駐車場の維持費を負担させられるという不平等が生じます。この利害の対立こそが、議論が進まない最大の理由です。■課題解決への5つの手順：何を「どうする」か適切な判断を下し、全住民の合意を得るためには、感情論ではなく、客観的なデータに基づいた検討が不可欠です。1. 駐車場の契約台数（利用率）の推移を把握する過去20年間の契約台数や収入の推移を分析し、将来的に何台分の空きが出るかを予測することが、更新後の計画（縮小・平面化など）を立てる上での基礎情報となります。2. 近隣駐車場の料金をリサーチする周辺の月極駐車場料金と、現在のマンション内駐車場使用料を比較し、更新後の使用料の値上げをセットで検討するための基礎データを集めます。3. 将来的な利用ニーズを把握するアンケート調査などを活用し、将来的に車を利用する予定があるかを確認します。また、現在の機械式駐車場が車高が高い車に対応できず、やむなく近隣を借りている住民がいないかを把握します。これにより、車高を上げる改修や、駐車場の縮小・平面化といった具体的な更新案を検討できます。4. 駐車場会計の振り分けを確認・見直す現在の駐車場使用料が「管理費」と「修繕積立金」に何割ずつ振り分けられているかを確認し、更新後は使用料だけで維持修繕を賄えるよう、会計の振り分けを適正化する議論を先行させます。5. 駐車場の附置義務（ふちぎむ）を確認する自治体が定める設置義務台数を確認します。空きが多い場合、附置義務を下回る形の台数になったとしても減らすことができるか、特例の適用について自治体（特定行政庁）に確認することが、計画の大きな分岐点となります。■見積もり依頼とインフレリスクへの対策これらの要件整理が完了したら、いよいよメーカーに見積もりを依頼しますが、ここでも注意が必要です。● 見積もり要件書の作成管理組合が洗い出した「縮小」「平面化」「車高を上げる」といった要件を明確に記載した見積もり要件書を管理組合側で作成し、それを基にメーカーに提案させることが重要です。● プロポーザル方式の採用