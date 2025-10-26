20時にシャワーしただけで…集合住宅で始まった“騒音クレーム地獄”【ママリ】

集合住宅で騒音トラブル「20時のシャワーで苦情」嫌がらせを受けてつらい

日々の生活の中で、思わずショックを受けてしまうようなできごとに遭遇することもありますよね。アプリ「ママリ」でも「こんなショックなことがあって…」というエピソード投稿がたくさん寄せられています。この記事では、ママたちが投稿したショッキングなエピソードを3選でご紹介します。

シングルマザーの子供2人と住んでいます。



引っ越しのご挨拶に伺った際に、

下の方から９時以降は静かにしてほしい。

うちの主人は夜中に起きて仕事を行くことがたまにあるから、寝不足になると困る。



と言われて、毎日１８時に帰ってきて２０時には寝かしつけをして２０時半には子供達は寝ています。



毎日家帰ってきて寝るまでのあいだ２時間ほどしか活動していません。

ですが、引っ越してから毎日のように、１９時、１９時半など、子どもたちがご飯を食べてお風呂のお湯を沸かしてる間おもちゃで遊んでいるたった３０分ほどだけの時間に、ドンドンドンドンと、されます。。。💦



前子供たちを先に寝かせ、２０時にシャワーを私が浴びたところ、ドンドンドンドンとならされ、音が響くのは申し訳ないのですが、流石にそこまでされると、こちらも生活ができません💦



管理会社の方からも、下の方から苦情きたから、防音してくださいと言われ、できる限りの床対策もしましたし、子供達もできるだけ塗り絵等させて過ごさせているのですが

もうこちらもできることがなく、毎日のように家帰ってきて１時間後とかにドンドンドンドンとされると、気が張って仕方がありません。





下の方は犬を飼っており、奥様は常に家におります。

子供たちを寝かせた後いつも保育園と幼稚園の支度と、お弁当のおかずと自分の仕事の準備をしているのですがその間、ずーっと犬の鳴き声が止まらなく

私も、うちは子供いるし、お互い様だろうと思っていたのですが、夜の2２時ころに散歩に出かけたりして外でずっとわんわんわんわんと騒いでおります。昨日もでした💦

こちらも、管理会社さんの方へ、伝えるべきでしょうか？



今すぐに引っ越すことはできないので来年の夏までには引っ越そうかなと検討していたのですがその間、毎日ドンドンされることを気にしながら常に気を張りながら生活しなければならないのかと億劫です。



正直、夜中に起きて仕事行くこともあるからと言われましても、こちらも、日中毎日仕事行っているので家にいなく、８時には寝かしつけをしておりますので、そんな事情知ったこっちゃないです💦



仕事で疲れたとかよりも、下の方への気張りで毎日クタクタです。



皆さんならどうしますか？

qa.mamari.jp

同じ集合住宅に暮らす住民と騒音トラブルになっているという方の悩みです。子育て中、周囲に音が漏れないように気を張るのは疲れますし、対策をしても解決しないのでは疲れますね。また、下の階に住む方が出す音にも悩んでいるようです。



「毎日クタクタ」とこぼす投稿者さんに対して、どんなアドバイスが寄せられたのでしょうか。

引っ越す？相手の騒音も訴える？さまざまな声

お互いの思いやりが大切な集合住宅での生活ですが、相手ともめてしまうと大きな悩みのもとになってしまいますよね。投稿者さんの悩みに対し、ユーザーからはさまざまな声があがりました。



まずは、近くに住む人ともめてしまった以上、自分なら早めに家を出て引っ越すという声です。

私なら早めに引っ越します。。次は一階に住みます、、。お互い様だとは思いますが、

qa.mamari.jp

投稿者さんはシングルマザーでなかなか家が見つからない中でやっと探し出したお部屋だったそう。そんな背景がある中すぐに引っ越すのは容易ではないかもしれませんが、今すぐトラブルを回避するにはもっとも手っ取り早い手段かもしれません。



この回答のほか、もめた相手の騒音についても管理会社に相談すべきという意見もありました。

ペット可なんですか？

犬の件、管理会社に言っていいと思います！

あちらも、かなり迷惑だと思うんですが😩 出典：

qa.mamari.jp

相手ばかりが管理会社に連絡している現状に対し、自分も困っていることを伝えるのは一つの手段かもしれません。管理会社としても片方の声だけを聞くのではなく、双方の困りごとに耳を傾けてくれるといいですよね。



一方、管理会社に連絡するのは火に油を注ぐのでは？という意見もありました。

私なら苦情入れないです。

今の時代何されるか分からないので引っ越すまで我慢します。

多分犬の事を言うと尚更キレられるというか、嫌がらせしてくると思います。 出典：

qa.mamari.jp

管理会社を通じて騒音を指摘された住民が、さらに過激な行動に出てしまったら怖いですよね。投稿者さん宅には小さな子どもがいることを考えると、もめる原因を増やすのは得策でないという考え方も理解できます。

「管理会社に相談します」第三者を交えて解決へ

さまざまな意見を受け、投稿者さんは以下のように返信していました。

本日は仕事帰ってきて３０分後に、バンバンバンバンと響き渡る音が５分ほど続き、こるぁうるせぇんだよこらぁっと、言葉がずっと続いておりシングルマザーですので怖くて、管理会社の方へ相談することにします

qa.mamari.jp

下の階の住民の言動に恐怖を覚え、管理会社に相談するとのこと。仕事から帰宅してすぐにこうした状況になるのはつらいですよね。



管理会社が間に入ることでトラブルが収束に向かうことを祈るばかりです。誰にでも起きうる近隣トラブルについて、参考になる投稿でした。

家同士の境界近くにバスケットゴールを設置した隣人、苦言を呈したらさらなるトラブルに

自分の家の庭にバスケットゴールを設置する。

近所に迷惑にならないようにすればいいと思います。



我が家の境界線近くに設置され、ネットもなく、１メートルのフェンスしかありません。

その家の庭は狭くなく、庭の中心にバスケットゴールを設置すれば被害を受ける心配もなくなります。

今後のトラブルをさけたく、あまりにも我が家に近いので、隣に言いましたら、

自分の家の庭だからいいだろだそうです。

ボールも付く音もお互い様。

結局自分の家のことしか考えていない感じです。



バスケットゴールの位置を言っただけなのに、旦那に苦情を夫婦で言いにきました。

私が悪者扱いされ大変嫌な思いをしました。

仕方なく謝りましたが。



隣の家の境界線近くにバスケットゴールをつける家の人ってご近所トラブルなんて考えていないのでしょうか？

私は悪いことしたのでしょうか？

qa.mamari.jp

隣人の主張は確かにその通りなのですが、跳ねたボールが投稿者さんの家に飛んでくる可能性が十分にありますし、今後トラブルに発展する可能性も…。



投稿者さんは決してバスケットをするなと言っているわけでもなく、トラブルを防ぐために話をしたとのことですが、夫婦で言い返されてしまい困った状況になってしまったようです。

隣人の行動にさまざまな意見が

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。



その中に「被害が出たら弁償してもらうと伝える」という意見がありました。

バスケットボールをすると言う事はコンクリートにボールを打ちつけてやるんですよね？？

普通にうるさいです。



また万が一の事を考えて

はじめてのママリさんは心配で伝えたのに

怒るってなに？！って思います。

音は我慢しますが、

被害が出た時は弁償なり、しっかり対応してもらいます。

ぐらいは伝えていいと思います。 出典：

qa.mamari.jp

隣人の家のことですからどこにバスケットゴールを設置してもいいものの、何かあった時にはしっかりと弁償してもらいたいですよね。壊されたくないものはできる限り移動させるなど、こちらとしてもできる限りの自衛も必要でしょう。不本意ではありますが、隣人の対応に期待できない以上、こちらが先回りするしかないかもしれませんね。



他にも「非常識」という意見がありました。

近所にバスケゴール設置してるお家ありますが、1軒は畑に向けて、もう1軒は自宅に向けて設置し、どちらも周りにネット張ってますょ！

お隣さん非常識です。



お隣さん非常識です。 出典：

qa.mamari.jp

できる限りの対策をしてくれればいいものの、まったくその様子が見られないのは気になりますね。



自宅敷地内だからと言ってしまえばそれまでですが、飛んできたボールや騒音に関しては周囲の住人にも迷惑をかける可能性があります。お互いが気持ちよく生活できるように周りへの配慮は必要ですよね。ご近所付き合いについて考えさせられる投稿でした。

たった半年で「後悔だらけ」念願のマイホームだったのに

住み始めて半年経つのですが鬱になりそうなくらい落ち込んでいます。

原因は間取りの失敗、敷地内同居、住み慣れない環境の変化です。

敷地内同居は干渉しない義両親で関係は良好なのですが義祖母がいつも目の前の畑で畑仕事してるので外出れば話し掛けられる毎日にストレスで…。住む前はこんな義祖母と思わなかったので本当に敷地内決めた事悔やんでます。



マイホームもいざ住んだら不満だらけで打ち合わせに戻りたい…もうこの家売りたいと思うくらい病んでしまってます💧



旦那の地元なので友達もいない、実家も遠い、知らない環境でいつも子供と一緒にいるだけで産後鬱みたくなってるのもあります😢



マイホームブルー脱出できる方法教えて下さい。

qa.mamari.jp

投稿者さんは、住み慣れない土地での義家族との敷地内同居でかなりのストレスを感じている様子。住む前はいいと思った家も、実際に住んでみてはじめて分かる不便さがあるようです。



簡単に住み替え等ができないマイホームにまつわる問題、どのような対応ができるのでしょうか。

「私も後悔ポイント盛りだくさん」共感の声

この投稿に対し、ママリユーザーからさまざまな声が届きました。

私もです！！

敷地内同居してしまったこと、土地、間取りなど全て後悔です。

家は3度建てないと…というので仕方ないのかもしれませんが、

敷地内同居してしまった浅はかな自分を責めてます。 出典：

qa.mamari.jp

私もかなり慎重に悩んで考えて(おそらく人一倍)家建てましたが、後悔ポイント盛り沢山です！😭

色や外観、間取り、立地も色々です🙌💦

まあでもこれは仕方ない事ですし、それも思い出かな～と🙏

少しでも将来手直したり、代わりに出来ることを妄想してテンション上げてます😅



義親族とのストレスは自分の気持ちをコントロールするしかないと思いますが、慣れたり環境が変わるとまた違うかなと🤔

お子さんが幼稚園に行ったり、パートに出たり、とりあえず今は支援センターなど出掛けるとか🙌

まだ義両親とは良好というのは良いポイントだと思いますよ！

義祖母には最低限挨拶だけしておけばいいですよ🙂 出典：

qa.mamari.jp

私も住んでみて、ここがこうだったら…とか色々気になる事が出てきて好きになれませんでした。

インテリアとか自分の好きな飾りをつけたりしていく事で、少しずつ愛着も湧いてきましたが。



（中略）



なんだかんだ慣れですよね。 出典：

qa.mamari.jp

投稿者さんと同じように後悔しているという声がある一方、インテリアなど自分の好きな部分を取り入れることで少しずつ愛着がわいてきたという声も。



その土地に慣れてくることで自分のお気に入りの場所ができたり、子どもが大きくなることで行動パターンが変わったり、投稿者さんにとって良い変化が起こることを願ってやみません。

