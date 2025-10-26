この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

『産後の腕の痺れ解消方法』と題した動画で、カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が、産後の女性に多い腕のしびれについて自身の経験も交えつつ詳しく解説した。片岡氏は「これまで21年4万人の方を見てきて、産後の骨盤調整もたくさんしてきています」とし、産後特有の悩みに寄り添う専門家ならではの視点を披露した。



腕のしびれの原因について、片岡氏は「骨盤底筋という、この骨盤の下にある筋肉が緩んでしまうことで、上にある背骨や肋骨、腕が安定しなくなり腕のしびれが起きてしまいます」と指摘。「骨盤の下の部分をしっかりと鍛え直してあげることが、腕のしびれにも非常に重要になってくるんです」と強調した。



また、腕のしびれだけを手先だけの問題として捉えるのではなく、「腕のしびれだけで考えてしまうと手だけのアプローチになってしまい、なかなか直すことができません」と独自の見解を明かす。産後の体は全体としてバランスを崩しやすく、「骨盤底筋」を鍛え直すことで根本改善を目指すべきだとアドバイスしている。



動画の最後には「具体的にどうしたらいいのかコメント欄に書いておきました」と締めくくり、視聴者に実践的なアドバイスも添えた。産後の腕のしびれに悩む人や、産後ケアに関心のある人必見の内容となっている。