この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

人気YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」のカウンセラー・Ryotaさんが、動画「【要注意】人に話すとロクなことにならない7つのこと／人間関係の破綻につながる理由を解説」で、会話の中で「うっかり話すことでトラブルや妬みを招く7つのテーマ」について解説した。



動画冒頭でRyotaさんは「何でも話すと面倒ごとになる」と問題提起。自身の経験やカウンセラー視点から、職場や友人関係で円滑な人間関係を保つには「特にお金の話やプライベートな成功体験、他人の秘密を安易に話さないことが大切」と強調した。



まず触れたのは「ボーナスの額やアルバイトの時給」の話題。Ryotaさんは「お金の話は数字が明確なので、どうしても妬みや比較につながりやすい。時給などを口にしたことで、優劣や悪口の対象になることもある」と警鐘を鳴らす。また、資産や家計に関する金額なども不用意に話すべきではないとのことだ。



「相手が理解できない話」もNGテーマとして紹介。「特にメンタルやジェンダー、年齢や健康問題については、興味や経験がない人に話しても否定や嘲笑の対象となるため、慎重に相手を見極めて」と呼びかけた。



さらに「成功体験」「金額の大きいお得な買い物」「家を買う・建てる話」「学び直しや資格取得への投資」も要注意トピックとして列挙。「人は他人の幸せや成長に妬みを感じやすい。成功話は『あの人ばかり』『私もやるはずだった』と攻撃の的になることが多い。また自分が学び直しや資格を得たいと周囲に伝えると『何で今さら？』と否定的な声が上がりやすい。『満足度や価値観は人それぞれでも、話す相手を間違うと摩擦が増える』」と具体例を交えて語った。



そして一番のNGは「その場にいない第三者の秘密」の話。「本人が秘密と言っていなくても、デリケートなプライバシーを他者に広める人は“口が軽い”と信用を失い、深い人間関係が築けなくなる」と説く。もし話していいか迷ったら「黙っておく方が人間関係にとってベスト」とアドバイスした。



動画の締めくくりでは「何も話せなくなると不安になるかもしれませんが、会話とは信頼や楽しさのサイン。『話したあとの影響』を考えて品性をもって会話を選ぶのが大切」とし、「知識と品性で"話すべき・話さないべき"を見極めよう」とまとめた。