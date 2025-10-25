チャンネル登録者数30万人の夫婦YouTuber「軍曹と歩兵」が2025年10月17日、公式YouTubeチャンネルに「実は結婚5周年 5年越しの婚約指輪授与式」と題した動画をアップ。結婚5周年ディナーで、婚約指輪を渡す姿を公開した。

結婚5周年を機に、婚約指輪の授与式を企画

「軍曹と歩兵」は、登録者数120万人超えの人気YouTuber・関根りささんと、元YouTuberのジョージさんが夫婦で運営するYouTubeチャンネルだ。二人は2020年に結婚し、今年5周年を迎える。

「僕が結婚してて、唯一というか、これから『はい結婚ですよ、よろしくお願いします』みたいな、すごい大切にされているものを僕、渡していなくて」と語るジョージさん。実は結婚指輪は渡しているが、婚約指輪は贈っていないという。妻の関根さんからねだられたことはないが、結婚5周年を機に婚約指輪の授与式を企画し、夫婦共通の友人とともにティファニーで指輪を選んだと語った。

そして記念日当日、二人は高級ホテルへ。鉄板焼き店の個室で食事の際にジョージさんは関根さんに花束を渡し、「5周年経ちましたね」「いろいろありましたね」と語り合った。

そして、「もう一個あるんですよ」とジョージさんが告げるものの、関根さんは「わかった！また歌でしょ！」と、結婚1周年のときと同じく「歌をプレゼント」するパターンなのではないかと笑い混じりに話す。

「ついにこれ、もしかして、5年越しのですか？」

ジョージさんは否定しながら、まず手紙を渡した後に、「きました！」と指輪が入った箱を贈った。関根さんは「ついにこれ、もしかして、5年越しのですか？ もしかして」とうれしそうに箱を開けていく。

「オープン！」と開けると、二人で「お〜！」と喜んだ。ジョージさんは「つけさせて」と関根さんの指を指輪に通したものの、関根さんは「すっげえ緩いんだけど...」と言い、指輪はブカブカ。ただ、これはジョージさんいわく、夫婦で店に再訪し、サイズを直すシステムなのだそうだ。

関根さんは、「（店に行くなら）ここもじゃあダイヤとか選んでいいの？」とダイヤを足そうとしたりと、仲睦まじい様子を見せた。

関根さんが、ティファニーを選んだ理由を聞くと、ジョージさんは「一番いいんかなと思って。クラシックで。根本的な」と回答。関根さんは「根本的な...？」と不思議がりつつ、指輪を見てうれしそうな様子だった。

コメント欄には、「2人が若干照れ隠ししておちゃらけてる辺り、こちらもニヤけて良き」「りささん ツンデレなとこがめっちゃでてて可愛い笑」「サプライズとかプレゼントが少し照れくさい歩兵がりささんのために頑張ってるのが素敵」といった祝福の声が寄せられた。