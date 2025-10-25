「AIバブル崩壊」は起こらない…そのワケが「ITバブルの歴史」を分析して見えてきた！生成AIの快進撃を支えるマイクロソフトのヤバすぎる実力

悪夢の「ITバブル」、生成AIはどうなのか？

生成AIが盛り上がりを見せる一方で、金融市場ではあまりに急速にAI関連商品に資金が集まったことからバブルではないかという見方も出てきています。

前編『AI銘柄をゆさぶる「マーケットの懸念」が台頭…これは「AIバブル」なのか…！？ 25年前の「ITバブル」がいまの熱狂に投げかけること』で紹介してきたように、98-00年に急速に拡大したITバブルは、2000年３月のピークから2002年10月までに約78%も下落しました。株価回復したのは2015年4月ですから、ボトムを付けてから実に11年半も要するという歴史的な暴落相場だったのです。

そして、現在のマーケットはITバブル時以上の上位銘柄寡占となっています。ITバブルのピークにおいて米国の時価総額上位5社がS&P500の指数全体に占める割合は約18%でしたが、現時点では26-27%とはるかに高い数字となっています。

一部の大型銘柄ばかりが株価の上昇を先導して、かつその上昇も生成AIという単一のテーマによるものとなれば、畢竟バブルもすぐに崩壊すると危惧されるのも当然でしょう。

ただし、筆者は今回の生成AIによる株価上昇がITバブルの時のように暴落に転じるとは考えていません。

AIは「ITバブル」の二の舞にならない

その最大の理由は、生成AIの利用がインターネットとは比べ物にならないペースで進んでいるからです。

生成AIが世の中に知られるきっけとなったのは、オープンAIによるChatGPTでした。2023年頭から広く利用され始めたChatGPTですが今年の7月時点までの約２年半で、利用者は７億人（週次ペース）にまで急拡大しています。インターネットは95年当時約4,000万人だったグローバルの利用者数はITバブルがピークを付けた段階で３億人を突破して、10億人に達するには05年まで約10年を要しました。

ChatGPT以外のユーザを含めると生成AIを日常的に使う人が10億人に達するのは時間の問題でしょうから、インターネットと比較して3−4倍のペースで普及が進んでいます。また、ビジネスモデルの確立についても生成AIはネットよりも格段に早く進んでいます。

ITバブル崩壊の真相

ネットについては無料＋広告や、eコマースといったビジネスモデルの確立に時間を要し、95-00年にかけて膨大に整備されたネット網がフルに活用されるのは05-08年まで待たなければなりませんでした。

そのために、株価がピークを付けたタイミングからほどなくしてITバブルを主導した大手通信機器メーカーのシスコは01年度に赤字を計上。それに追随していたルーセントやノーテルに至っては兆円単位の巨額の赤字を同年度に計上して数年は何とか存続したものの、最終的には他社との統合（ルーセント）と破綻（ノーテル）に追い込まれました。

ネットに接続可能な携帯端末が広く普及して、ようやくインターネット上でのビジネスモデルが確立しつつあった08年に、リーマンブラザーズの破綻をきっかけとするグローバル金融危機（GFC）が起きたことも、ITバブル後のテック銘柄の株価低迷を非常に長くした大きな要因です。

サブスクが奏功しているAI業界

一方、生成AIについては課金ユーザについても順調に拡大しています。

こちらもChatGPTを提供するOpenAIだけの数字ですが、今年の売上予測について約130億ドル（約２兆円）と発表しており、利用単価から推測して3,000-4,000万人の有料ユーザを獲得しているとみられます。

生成AIは膨大な処理能力を整備する投資も巨額であるため、OpenAI自体は赤字ですが2030年には年間1000億ドル（約15兆円）まで売上が拡大するという外部調査会社による予測もあり、順調に推移すれば黒字化もそう遠い未来ではないでしょう。

また、ネットと異なり生成AIは人的リソースを代替して、リストラなどによりコストカットにもつながるという側面もビジネスオーナーから注目されています。

ITバブル崩壊時には、前述したようにインフラを提供する大手通信機器メーカーが巨額の赤字を出したことも株価下落を長く深いものにしましたが、生成AIの処理能力を支えるGPU最大手のエヌビディアは25会計年度に約730億ドル（約11兆円）、来期は約1000億ドル（約15兆円）の純利益を見込んでいます。

巨人「マイクロソフト」の巨額利益

また、オープンAIの最大の株主でもあり、クラウド上での生成AIサービスで先行するマイクロソフトに至っては今期に約15兆円、来期は20兆円近くの超巨大な純利益を見込んでいます。

巨額のデータセンター投資が先行して年間数兆円単位の赤字を出したところでビクともしない財務基盤が整っています。

時価総額の上位がこうした超キャッシュリッチ企業により構成されていることで、株価のバブル度合いを測る予想PERで見ても、ナスダックの時価総額上位100社で構成されるナスダック100のそれはITバブルのピーク時に100倍を大幅に上回っていたのに対して、現時点では30倍前後と過熱感は当時より低くとどまっています。

もちろん、金融市場ですから生成AIの利用ペースが少しでも下振れると20-30%程度の株価下落はいつ起きてもおかしくありません。いわゆるAGI到来が現在予測されている年単位ではなかったときにも、中長期的な設備投資が失速することは十分に考えられます。

同時に、ITバブル時にもみられたことですが、インフラのメーカーがユーザに資金を提供するというスキームが、生成AIバブルにおいてはエヌビディアを中心に拡大していることにも注意が必要です。生成AIのデータ処理をエヌビディアのGPUが主導する現在の構造が変わった場合に、同社からの資金提供を前提としている生成AIのサービサーは苦境に陥るからです。

一方で、ITバブル崩壊時に全滅となった通信機器メーカーと異なり、エヌビディアのライバルであるブロードコムやAMDといったチップメーカーも、マイクロソフト/OpenAIやアルファベット、更にはアマゾンなどのキャッシュリッチ企業と合従連衡をして、業界全体がエヌビディアの業績次第という脆弱な状態にも変化がみられてきており、たとえエヌビディアのGPUへの需要が変調したところで、業界全体が一気に沈没するというリスクも考えにくくなっています。

このように種々の理由から、現在急速に進行している生成AI相場がITバブルを同じ末路をたどる可能性は低いとみています。

日本が出遅れると巨大なダメージが

このことは日本にとって大変重要な示唆があると思います。

ITバブルを前提に日本全体が生成AIへの投資に二の足を踏み、出遅れるようなことがあれば、長期的に経済全体がとてもネガティブな影響を受けることまで考えられるからです。

経済産業省による今年4月に発表された「デジタルレポート」の予測によると昨年に7兆円近い金額にのぼったいわゆるデジタル赤字が、このまま生成AIを中心とするデジタル経済において出遅れると30年に約11-16兆円、35年には約18-45兆円にまで拡大すると警告しています。

この規模となると自動車などの製造業やインバウンドなどほかの産業では全く穴埋めができません。

為替も円安トレンドが進行して、生成AIがあらゆる産業において競争力の源泉となったのに米国をはじめとする海外サービスしか利用できず非常に高いコスト負担を強いられ、それがダメージとなって資本フローに影響してさらに円安となる悪循環が予想されます。

ITバブルと生成AIバブルには類似点も多いだけにどうしてもリスク意識が高まりがちですが、出遅れることのネガティブなインパクトにも多くの日本人が意識を高めてもらいたいところです。

