ロバーツ監督 WS連覇へ確勝期す「ショウヘイは完全に準備ができている」先発陣について「私が関わってきた中で最高のローテーション」



ドジャース・ロバーツ監督（c）SANKEI

現地23日（日本時間24日）、ロサンゼルス・ドジャースのデーブ・ロバーツ監督がワールドシリーズ前日の会見に臨んだ。

ブルペンの編成、先発ローテーション、そしてシリーズMVPに輝いた大谷翔平の状態について質問が集中した。

ロバーツ監督は「ショウヘイが健康な状態で臨めるのは素晴らしいこと」と語り、昨年とは全く異なるシリーズになると強調。「彼はチームの中心であり、存在そのものが勝利を呼び込む」と絶大な信頼を見せた。

また、カーショウのロースター入りについても明言し、「いつどのタイミングで起用するかはチームの勝利を最優先に考える」と冷静にコメント。

先発陣については「私が関わってきた中で最高のローテーション」と胸を張った。

一方で、ブルージェイズについては「勢いのある素晴らしいチーム」と敬意を示し、「経験のある我々と、情熱あふれる彼ら。素晴らしいシリーズになる」と意気込みを語った。

最後に、トロントの街への思い出を問われると、「人も街も素晴らしい」と笑顔を見せ、「野球は今、最も良い状態にある。これは間違いなく歴史に残るシリーズになる」と締めくくった。





大谷翔平 ペラペラ英語スピーチ！会見でも全米に衝撃！？



大谷翔平 ポストシーズン開幕戦で衝撃の2発！松井秀喜以来の快挙でドジャース先勝

ロハスが快投の佐々木朗希を絶賛「態度がすべてを物語っている。投げる姿を見るのが楽しみ」