YouTubeチャンネルで映画レビューを行う映画系YouTuberサイさんが、「【ファイナルデッドブラッド】今年ベスト級のド傑作映画の小ネタ・製作秘話・初見感想※後半ネタバレあり」と題した動画を公開。ファイナルデッドブラッドについて、14年ぶりのシリーズ新作でありながら、単なるスプラッターにとどまらない進化を果たしたと熱く語った。



サイさんはまず本作について「今や有名となっている『死のピタゴラスイッチ』というシリーズの代名詞が見事に進化している」と評価。物語が「血筋」というテーマを中心に据え、家族の因果や運命へ立ち向かう様子がこれまで以上にドラマティックに描かれている点に注目し、「血筋という家族的なモチーフを導入したことで、単なるスプラッターではなく、ドラマ性を伴う進化を感じられた」と語った。



また、「死を知った上で抗うという構図が、従来以上にリアルとなっている」と、キャラクターの死生観や家族の絆が観客の共感を生み、「生きようとする意志が物語に厚みを与えていました」とその魅力を強調。過去作を見ていなくても楽しめる点にも触れ、「新規にとっても優しい作りになっている」と初心者にもおすすめできる作品だと述べた。



さらに、今回監督を務めたザック・リポフスキーとアダム・スタインはシリーズの熱狂的ファンであり、即席で作成した死のデモ映像が本編に採用された裏話を披露。「この即席デモ映像が完成度の高さゆえに本編で再現され、劇中での天井ファン落下シーンの原型になった」と撮影秘話を明かした。



そして、本作が名優トニー・トッドの遺作となったことにも触れ、彼が劇中で語った「命は貴重だ、一瞬一瞬を楽しんで過ごせ」というメッセージについて「我々に向けられた言葉ということになります」と紹介。観客が死の恐怖と同時に生の価値を考えさせられる名シーンとなったと振り返った。



ラストでは「死は円環であり、終わることはない、という暗示がうまく演出されている」とし、「ファイナルデッドブラッドは、単なる恐怖映画ではなく、死を通じて生を見つめ直す物語として進化を遂げた」と総括。14年ぶりの復活にふさわしい、映像美、構成、俳優陣の熱演、そしてトニー・トッドの魂が宿った本作を「ホラー史に残る傑作」と力強く締めくくった。