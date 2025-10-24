10月10日にスタートしたドラマ『フェイクマミー』（TBS系）。女優・波瑠と川栄李奈による“母親なりすまし”ストーリーが好評のようだが、思わぬトラブルが取り沙汰されている。

「23日の『WEB女性自身』で、波瑠さんと、共演者である田中みな実さんの不仲説が報じられたんです。波瑠さんは転職活動中の元バリキャリOLで、川栄さん演じるシングルマザーの元ヤン社長からの依頼をうけ、母親になりすますというストーリー。田中さんは第2話から登場します。お受験を通して、波瑠さんとママ友になっていく、穏やかで控えめな母親役です。

しかし報道では、波瑠さんと田中さんは演技以外ではほぼ口をきかないそうで、田中さんが波瑠さん以外の演者やスタッフをご飯に誘い、現場が凍りついた、といった話が出ていました。田中さんの事務所は、同誌の取材に『そのような事実はありません』とコメントし、波瑠さん側は『仲よくさせていただいております』と回答していました」（芸能記者）

実際のところは不明だが、田中といえば、TBSのアナウンサー時代から、多くの人間との“不仲説”が飛び出していたのも事実だ。

アナウンサー時代、先輩である安住紳一郎アナと一時“冷戦状態”に陥っていたことは有名だ。新人だった田中に、仕事のやり方をめぐって厳しく注意した安住アナは、その後、1年以上、田中から無視されたという。その後、アナウンサー室で煎餅を食べ始めた安住に「私にも1枚いただけますか？」と田中が言い、雪解けに至ったことを本人たちが明かしている。

また、夏目三久や加藤綾子、青木裕子など、女子アナ仲間との間にも不仲説が絶えなかった。否定したものもあるが、『サンデージャポン』（TBS系）で何度も共演した青木との関係は「バッチバチ」だったと、同番組で爆笑問題・太田光が明かしたことがある。VTR出演した田中も「青木さんがメイクルームでいっさい顔を合わせてくれなかった」と語り、青木は「ほんとに嫌だった」と当時の心境をぶっちゃけていた。

「ほかにも、MEGUMIさんや、ドラマ『Destiny』で共演した石原さとみさんとも不仲説が伝えられてきました。しかし、MEGUMIさんとはプライベートで親交があり、ラジオでゲスト出演したときに不仲説を否定。石原さんは、ドラマ現場で田中さんを『先生』と呼び、美容情報を語り合っていたという話が出ていますから、すべての不仲説が真実ということではないのでしょう。

しかし、過去にはマネージャーとのコミュニケーションがままならず、4人連続で担当が外れたという報道も出ているため、世間では『気難しい人物』という見方も少なくないようです。田中さんのまじめでストイックな気質が、裏目に出てしまうことが多いのかもしれません。今回の、波瑠さんとの不仲説の真偽は不明ですが、女優としての出演作が増えてきたタイミングで、余計なトラブルが増えないといいのですが……」（同前）

両事務所とも否定した“不仲報道”だけに、これも“フェイク”だったりして。