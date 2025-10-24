藤田ニコル、中学時代に出演していた雑誌の掲載内容に共演者驚き「時代だね…」「今じゃ考えられない」
タレントの藤田ニコル（27）が23日放送のフジテレビ系バラエティー『トークィーンズ』（毎種木曜 後11：00）出演。モデル時代の苦労話を語った。
【写真】なつかしい！10年前の写真を公開した藤田ニコル
番組内ではこの日、出演陣の下積み時代の話に。ニコルは「ずっと雑誌やってたんで、中学生の頃に初めて連載をもらって。でも人気がなかったんでモノクロページだったんですよ」と語り出し、「体重を毎月載せられてた」と告白。スタジオを驚かせた。
続けて「体重がマイナス5キロを達成したらカラーページになるみたいなのをやらされていました」と明かすと、共演者の指原莉乃は「時代だね…」と一言、いとうあさこも「今じゃ考えられない」と驚いた。
