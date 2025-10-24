藤田ニコル　photo：田中達晃（Pash） （C）oricon ME inc.

写真拡大

　タレントの藤田ニコル（27）が23日放送のフジテレビ系バラエティー『トークィーンズ』（毎種木曜　後11：00）出演。モデル時代の苦労話を語った。

【写真】なつかしい！10年前の写真を公開した藤田ニコル

　番組内ではこの日、出演陣の下積み時代の話に。ニコルは「ずっと雑誌やってたんで、中学生の頃に初めて連載をもらって。でも人気がなかったんでモノクロページだったんですよ」と語り出し、「体重を毎月載せられてた」と告白。スタジオを驚かせた。

　続けて「体重がマイナス5キロを達成したらカラーページになるみたいなのをやらされていました」と明かすと、共演者の指原莉乃は「時代だね…」と一言、いとうあさこも「今じゃ考えられない」と驚いた。