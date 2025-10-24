『ゲット・アウト』『M3GAN／ミーガン』のブラムハウスが仕掛ける、恐怖と混沌の“AI”テクノロジースリラー最新作『AFRAIDアフレイド』が2025年12月26日より日本公開となることがわかった。

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

カーティスは、妻と3人の子供たちを抱え、忙しい日々を送っていた。彼の家庭は幸せな一家に見えるが、実は多くの問題も抱えていた。

そんなある日、カーティスは取引先から打診を受け、革新的な家庭用AI機器“アイア”のテストモニターを務めることになる。一家は戸惑うが、アイアは家族の抱えている課題を次々に発見、的確な解決策を講じていく。さらに様々な個人用ツールを介して、アイアは一家と秘かに絆を育み、信頼を勝ち取っていくのだった。

一方でカーティスは、アイアの高すぎる性能、そしてアイアを開発した会社の不気味な雰囲気に、言い知れぬ不安と警戒心を抱く。しかし、すでにカーティス以外の家族にとってアイアは大切な存在になっていた。家族の断絶が深まるなか、アイアはその悪魔のような正体を明らかにし始める……。

© 2024 Columbia Pictures Industries, Inc., Blumhouse Productions, LLC and TSG Entertainment II LLC. All Rights Reserved.

父親のカーティス役には、『スタートレック』シリーズ、『search／サーチ』のジョン・チョウ。彼の妻メレディスには『ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅』『エイリアン:コヴェナント』のキャサリン・ウォーターストン。さらに『北国の帝王』のキース・キャラダイン、『悪魔と夜ふかし』のデヴィッド・ダストマルチャンといった新旧実力派が脇を固める。監督は『アバウト・ア・ボーイ』のクリス・ワイツが務め、恐怖と絆の緊迫した家族ドラマを演出している。

『AFRAIDアフレイド』はムビチケオンラインも発売開始となっている。2025年12月26日、日本公開。