「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２４日午前１０時現在で、科研製薬<4521.T>が「売り予想数上昇」で２位となっている。



９月２６日に２６年３月期通期の連結業績予想を下方修正し、１０月１日には年初来安値となる３６１１円まで下落。その後の戻りの鈍さが売り予想数上昇につながっているようだ。



今期の売上高は前期比８．２％減の８６３億円（従来予想は８８０億円）、営業利益は同９０．０％減の２１億円（同５２億円）となる見通し。国内の医薬品における競合品の影響に加え、研究開発費が当初計画より増加しそうなことが主な要因だとしている。なお、同社は１１月１０日に第２四半期累計決算を発表する予定となっている。



