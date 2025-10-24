この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

大阪・梅田に西日本最大のユニクロ JR西日本や阪急電鉄とのコラボ商品も

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ユニクロの新たなグローバル旗艦店「UNIQLO UMEDA」（大阪市北区、リンクス梅田1・2階）が10月24日、オープンした。



同店は「ユニクロ LINKS UMEDA店」を増床し、2フロア構成の西日本最大店舗としてリニューアルオープンするもの。売り場面積は約1300坪。



1階には、フルラインナップのウィメンズ商品に加え、グループブランド「PLST（プラステ）」「コントワー・デ・コトニエ」「プリンセス・タム・タム」の売り場も展開する。



2階では、豊富なメンズアイテムのほか、キッズ＆ベビー売り場を設ける。また、オリジナルデザインのTシャツやトートバッグを作ることができるサービス「UTme!」では、大阪を代表する企業や梅田の人気店舗とのコラボレーション商品も販売する。



コラボレーション商品として、ウメダチーズラボ、FM802、ダイキン工業、西日本旅客鉄道（JR西日本）、阪急電鉄、FRUITIERE KIMURA、蜜香屋をラインアップ。「RE.UNIQLO STUDIO」では、西日本旅客鉄道のマスコットキャラクター「カモノハシのイコちゃん」や、ダイキンの梅田の看板「大ぴちょんくん」、阪急電鉄のモチーフを刺繍できるサービスも提供する。



営業時間は10時～21時。

