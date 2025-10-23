「今、ホテル入りました」――探偵が見た衝撃の結末
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「探偵事務所PIO」で公開された動画『【浮気調査】3.ジム後のお楽しみは….』。
そのわずか数分の映像には、裏切りの一部始終が静かに、しかし確かに記録されていた。
探偵の声が無線越しに響く。
「〇〇交差点右折、コーヒー店に入りました」
冷静な報告の裏には、張り詰めた空気が漂う。
車のライトが交差点を照らし、静かな夜の街に“真実”が浮かび上がる。
「1対、2対、出てきました。コーヒー店に向かいます」
わずかな声のトーンの変化からも、現場の緊迫感が伝わる。
やがて、探偵の言葉が低く落ちた。
「……あ、今ホテル入りました。1対、2対、ラブホテルに入りました」
一瞬の沈黙。
その報告を聞いた依頼者の表情は映っていない。だが、誰もが想像できた。
「地獄に落ちてほしい」――そう吐き出したあの言葉が、静かに重なっていく。
映像の終盤、探偵が短く告げる。
「しっかり証拠は押さえました」
その言葉に感情はない。ただ、事実だけがそこにある。
ジムで鍛えていたのは筋肉ではなく、“嘘を積み上げる力”だったのかもしれない。
裏切りの代償は、静かに、確実に――現実として突きつけられた。
株式会社ピ・アイ・オは業歴52年に及ぶ経験と全国24都府県の弁護士協同組合特約店加盟業者として30年以上の実績を持つ探偵社です。また、弁護士先生方をはじめ、法人様や個人のお客様から年間12,000件を超える多種多様なご依頼をお受けし、様々な問題の解決に向け、当社の機動力・調査力を駆使し、納得の結果を実現してまいります