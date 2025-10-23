この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「探偵事務所PIO」で公開された動画『【浮気調査】3.ジム後のお楽しみは….』。

そのわずか数分の映像には、裏切りの一部始終が静かに、しかし確かに記録されていた。



探偵の声が無線越しに響く。

「〇〇交差点右折、コーヒー店に入りました」

冷静な報告の裏には、張り詰めた空気が漂う。

車のライトが交差点を照らし、静かな夜の街に“真実”が浮かび上がる。



「1対、2対、出てきました。コーヒー店に向かいます」

わずかな声のトーンの変化からも、現場の緊迫感が伝わる。

やがて、探偵の言葉が低く落ちた。

「……あ、今ホテル入りました。1対、2対、ラブホテルに入りました」



一瞬の沈黙。

その報告を聞いた依頼者の表情は映っていない。だが、誰もが想像できた。

「地獄に落ちてほしい」――そう吐き出したあの言葉が、静かに重なっていく。



映像の終盤、探偵が短く告げる。

「しっかり証拠は押さえました」



その言葉に感情はない。ただ、事実だけがそこにある。

ジムで鍛えていたのは筋肉ではなく、“嘘を積み上げる力”だったのかもしれない。

裏切りの代償は、静かに、確実に――現実として突きつけられた。



