「中堅層がごっそり辞めていく...」負の連鎖の放置で会社が崩壊！社労士・たかこ先生が警鐘

「若手とベテランしかいない…中堅が消えた会社の悲惨な末路」と題し、社労士のたかこ先生が自身のYouTubeチャンネルで、中堅社員の大量離職問題について緊急解説した。



たかこ先生は、「中堅社員の離職が急増している」と切り出し、実際に中小企業の現場では今、30～40代の中心世代が次々と退職している実態を明かした。「中堅層がごっそりやめちゃうと会社は厳しい状況に陥る」と警鐘を鳴らした。



多くの経営者からも相談が増えているとし、「特に最低賃金の上昇により、新卒の初任給が上がった結果、中堅層の給与水準が新人とほとんど変わらなくなってきている」と実情を吐露。また「責任は重いのに給料が同じじゃ、モチベーションも下がる」と深刻な実態に迫った。



「教育や管理の“しわ寄せ”も全部中堅層に押し付けられ、板挟みに苦しむケースが多い」とし、「このままだと優秀人材は辞めてAIでもできるような仕事だけ残る」と危機感をあらわにした。



たかこ先生は解決策として、「給与テーブルの見直し」「人員構成の計画採用」「教育管理の分担」の3つが重要と強調。「優秀な人材が辞めずに働き続けるには、誰もが納得できる明確な評価制度が不可欠」とし、「バランスよく採用し、AIやマニュアル動画などを使って教育の負担も分散させて」と具体的なアドバイスを展開した。



また「一人中堅層が辞めると、連鎖的に他も辞める“負の連鎖”に陥る」と断言。「新人ばかり残り指導できる人がいなくなり、ベテランを緊急招集せざるを得なくなる…」と危うい未来像を示した。



さらに助成金活用にも触れ、「正しい情報は厚生労働省のホームページが一番」とアドバイス。ただし、厚生労働省のホームページは初心者には難易度が高いため、初心者向けには自身の著書やLINEでも発信しているとアピール。

「労務管理を整備すれば、従業員が辞めにくい職場になる。今いる人材をいかに辞めさせないかに注力を」とまとめた。



動画の終わりには「今すぐ自社の状況をチェックし、中堅層を守れる会社だけが人材難を乗り越えられる」と語り、「また次回の動画でお会いしましょう」と締めくくった。