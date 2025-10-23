日本経済の中心地、東京・丸の内から“マル秘”財界情報をくわしくお伝えする『文藝春秋』の名物コラム「丸の内コンフィデンシャル」。最新号からダイジェストで紹介します。

トヨタの米国販売が堅調なワケ

トヨタ自動車（佐藤恒治社長）の米国販売が堅調だ。7月は前年同月比20％増の21万8022台、8月は同13.6％増の22万5367台となった。



トヨタ自動車の佐藤恒治社長 ©EPA＝時事

関税負担が続く中で販売が増えた要因について「実質的な値下げだろう」と同業他社幹部は推測する。主力の「カムリ」や「タコマ」でキャッシュバックを実施。同業他社幹部は「ダメージを受けている」とぼやくが、「日産自動車（イヴァン・エスピノーサ社長）への影響が大きいのではないか」と言う。

日産が苦境に喘ぐ原因の一つは、本来ならドル箱の米国市場での不振だ。昨年、主力のSUV「ローグ」のモデル切り替えが遅れ、旧モデルの在庫減らしに巨額の販売奨励金が注ぎ込まれた。1台あたり平均4000ドルとも言われ、その負担もあり25年3月期決算は営業利益が前年同期比87.7％減の698億円、当期純損益は6709億円の赤字に沈んだ。

「トヨタのキャッシュバックを受け、日産はさらに身を削らなければならなくなるはずだ」（同前）

苦しいのは北米だけではない。国内でも小型車「ノート」は20年以降、フルモデルチェンジがなく、25年上半期の国内販売台数はダイハツ工業（井上雅宏社長）に抜かれ5位に転落。加えて、今年7月には約8600億円にのぼる社債を発行した。自力再建はかなり厳しい状況で、「監督官庁の経産省が乗り出すしかないだろう」（メガバンク幹部）というのが大方の見立てだ。

