3発＆10Kが意外な話題に発展

米大リーグのドジャースは、2年連続でワールドシリーズ進出。ブルージェイズと24日（日本時間25日）から世界一をかけて戦う。大谷は17日（同18日）のナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦で打っては3本塁打、投げても7回途中無失点10奪三振の二刀流で大暴れ。シリーズMVPに輝き、日米に広がった衝撃が意外なところでも話題になり、日本ファンも驚きの声を上げた。

発端はX上である米ファンが嘆いた投稿だった。添付されていた画像は大谷が背番号17をまとっている。しかしドジャースではない。NFLレイダーズの黒いユニホームをまとったコラージュだった。

文面には「レイダースを救える唯一の男」と記されている。今季2勝5敗と地区最下位に沈んでいるチームは、大谷しか救えないというジョークを込めた投稿だった。

その身体能力は、元NFLスター選手のJJ・ワット氏も太鼓判を押すほど。ブルワーズ相手に打っては3本塁打、投げても10奪三振と投打に躍動した大谷にすがった米ファンのこの投稿は、100万表示を超える大反響になった。

コメントでは「これは本当かもしれない」「オオタニは何でもできるから、彼ならできても不思議じゃない」などと米ファンが反応。思わぬところでも話題になるのはさすが世界的スーパースターの影響力といったところ。日本ファンは「QBのロングパスとスライダー/カットボールは回転のかけかた同じだから全然いけるいける」「WRとCBの二刀流で！」「ラムズで入団予約済みや」「QBとかやったら、大活躍しそう」「いろんな所からスカウトが」「攻守二刀流出来そう」「本当に真剣にやればいけると思う」などとコメントしていた。



