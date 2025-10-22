チャンネル登録者数126万超の人気YouTuber、関根りささん（36）が、2025年10月17日にインスタグラムを更新。結婚5周年を迎えたことを報告した。

「なんとなく毎年祝ってもらっている気がする笑」

関根さんは20年10月、「カリスマブラザーズ」元メンバーでYouTuberのジョージさんと結婚した。

インスタグラムの投稿では、「結婚5周年 5年越しの、、、」と切り出し、ティファニーの指輪を手にした写真や、ジョージさんとの2ショットなどを公開。

「結婚記念日って別に祝ってもらうイベントじゃなくてお互い祝うイベントな気がするけど なんとなく毎年祝ってもらっている気がする笑」と報告している。

投稿には「＃5年越しの婚約指輪」「＃10年目はなにかな」などのハッシュタグを添えた。

コメント欄には「大好きなおふたり！ 記念日おめでとうございます」「本当に心から素敵なご夫婦」「りささんきれいすぎ！！！ 素敵な指輪貰えてよかった」「普段から美女なのに、この日のりささん特別にお綺麗です 5周年おめでとうございます」などのメッセージが書き込まれている。