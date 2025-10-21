「今日何着よう、、」って日の救世主！【ZARA】1枚で即キマる「ブラックワンピ」

「今日は何を着よう……」と服選びが億劫になってしまった日に、1枚あると重宝するのがオールブラックのワンピース。気品あふれる黒の存在感と上下の組み合わせに悩まずともコーデが整うワンピースの魅力が掛け合わさり、さっと袖を通すだけでエレガントな大人コーデを楽しめそうです。今回はそんなブラックワンピを【ZARA（ザラ）】からセレクト。ぜひワードローブにお迎えしてみて。

肌とのコントラストが際立つシャープなVネック

【ZARA】「プリーツミディワンピース ZW COLLECTION」\13,590（税込）

プリーツをたっぷり入れることで、オールブラックのなかに女性らしいドレープ感を表現したブラックワンピ。深く切り込んだVネックの胸元から肌をチラ見せすれば、難しく悩まずとも抜け感のある着こなしが完成します。共布のリボンベルトを締めて、よりメリハリのあるシルエットに調節することも可能。大人の色気が漂うレディなブラックコーデを楽しんでみて。

黒に映える縦ラインのステッチで絵になる装いに

【ZARA】「ステッチ入りチュニックワンピース ZW COLLECTION」\15,990（税込）

黒地に縦ラインのステッチが映えるデザインで、1枚で絵になるチュニックワンピース。脇から身頃にかけてたっぷりと余白を持たせたボリューミーなシルエットも相まって、ガバッと袖を通すだけでこなれ感が漂います。ヘビーサテン製の生地は全体的にとろみと落ち感があり、黒のパンツをレイヤードするアレンジも着膨れ感なくキマるはず。

多彩なアレンジが浮かぶシンプルなボタンデザイン

【ZARA】「ボタン ミディワンピース 50TH ANNIVERSARY」\17,990（税込）

多彩なアレンジを楽しめるブラックワンピースならこちらをチェック。ボタンがあしらわれたラウンドネックと、あえてメリハリをつけないボリュームシルエットを組み合わせたシンプルなデザインが特徴。ベルトやシューズの合わせ方次第でガラリとコーデのテイストを変化させられそうです。ボタンを開けてスキッパーネックのように着回すのも、顔まわりのすっきり見えを狙えて◎

さらりと着て動きを生み出すアシンメトリーな裾

【ZARA】「アシンメトリー ウールワンピース 50TH ANNIVERSARY」\22,990（税込）

こちらのウール混のニットワンピースは、アシンメトリーにカットされた動きのある裾がポイント。装飾感は控えめながら1枚でもサマ見えに期待できます。高すぎないハイネックは顔まわりや首元の詰まり感を軽減しつつ、スカーフやアクセサリーとも相性よくスタイリングできそう。タイトめなシルエットを活かし、ジャケットやカーディガンを重ねてみるのもおすすめです。

writer：かんだちほ