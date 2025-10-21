竹田恒泰氏「4回も不正したくせによく言えますね」公明党の連立離脱理由を痛烈批判
政治評論家の竹田恒泰氏が、自身のYouTubeチャンネルの切り抜き動画「公明党の代表は4回も不正したくせに「政治とカネの問題」ってよくツッコめますね！」を公開。公明党が「政治とカネの問題」を理由に連立政権を離脱したことに対し、その矛盾と欺瞞を厳しく追及した。
動画で竹田氏は、公明党が連立離脱の理由に「政治とカネの問題」を挙げたことについて、「違うと思う」「取ってつけたような理由を出しただけ」と一蹴する。もしそれが真の理由であれば、「岸田さんの時に解脱しなきゃダメでしょ」と述べ、問題が今に始まったことではないと指摘。長年続いてきた問題にもかかわらず、このタイミングで離脱するのは不自然であるとの見解を示した。
竹田氏が問題視するのは、むしろ公明党側の姿勢である。竹田氏は、公明党の代表自身が過去に政治資金をめぐり「4回も不適切な会計があった」事実を挙げ、「自分の手が汚れてるのによくそんなこと言えますよね」「すげぇブーメランですよ」と痛烈に批判。自らの問題を棚に上げて他者を批判する姿勢は、クリーンハンズの原則に反すると断じた。
さらに竹田氏は、この一連の動きがメディアによる「高市下げ」の道具として利用されていると分析する。メディアが公明党を「クリーンな政党」として持ち上げることで、自民党、特に保守派の代表格である高市氏を貶める構図があると指摘。「高市をさげるための道具として使われているだけ」と、報道の裏に隠された意図を喝破した。最後に竹田氏は、この状況を「まったくおかしな話」と述べ、政治とメディアが作り出す虚像に警鐘を鳴らした。
