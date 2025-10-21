この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

マンション購入を検討する際、立地や間取り、価格といった要素に注目しがちですが、長く快適に住むためにはその「管理状態」が極めて重要になります。しかし、販売図面という限られた情報から、どのように管理の良し悪しを見抜けばいいのでしょうか？

不動産のプロである株式会社さくら事務所 取締役副社長COOの山本直彌さんが、具体的な販売図面を例に、管理目線で「良いマンション」を選ぶためのチェックポイントを解説します。

◾️管理費・修繕積立金は「安すぎ」も「高すぎ」も要注意

「管理費や修繕積立金は安い方が良い」と思われがちですが、山本さんは「持続可能性の観点から、一概にそうとは言えない」と指摘します。

1. 修繕積立金が高すぎるケースの「裏側」

築年数が浅く、まだ第1回目の大規模修繕工事を行っていないにも関わらず、修繕積立金が周辺相場と比べて著しく高い場合、単純に「お金が貯まって安心」とは限りません。

懸念点として、住民が値上げに対して無関心で、議論がなされないまま管理会社に任せきりで決まってしまった可能性や、管理組合として支出を抑制するための努力が十分になされていない可能性があります。健全な議論を経て、計画に基づき適切な額に設定されている場合は良いのですが、単に「無関心で通ってしまった」値上げであれば、今後の管理運営に影響を与えるリスクがあるとのことです。

2. 管理費が安すぎるケースの「大問題」

築20年程度の総戸数125戸のマンションで、管理費が月額5,000円を切るような場合、これは「安すぎる」と山本さんは警鐘を鳴らします。

管理会社がその費用で健全に業務を遂行し、利益を上げられているのか疑問が残ります。もし管理会社が赤字で撤退した場合、次に契約する会社では管理費が現在の2倍～3倍に高騰する可能性があります。この費用高騰を避けようと管理組合が安い会社を探し続けた結果、最終的に「自主管理」といったよりリスクの高い運営体制に陥る可能性もあるため、住民目線では歓迎されがちな「管理費の安さ」も持続可能性の観点から見ると要注意です。

◾️販売図面以外のチェックすべき重要書類

販売図面で気になる物件が見つかったら、さらに以下の詳細書類を不動産仲介のエージェントを通じて確認することが不可欠です。

管理に関する重要事項調査報告書： 過去の工事内容を示す修繕履歴や、管理費・修繕積立金の滞納状況などを確認しましょう。

管理規約・使用細則： ペット飼育の具体的な規定（種類・サイズなど）や共用部分のルールを確認しましょう。

長期修繕計画： 将来の修繕計画と、それに伴う資金計画（いつ、いくら修繕積立金が必要か）の健全性を確認しましょう。

特に修繕積立金の残高だけを見て「安心」するのは危険です。山本さんは「残高が多くても、その翌年に大規模修繕工事が控えていれば、すぐに底をつく可能性がある」とし、「修繕履歴と長期修繕計画、そして資金計画の健全性」こそが重要だと強調します。

◾️プロが選ぶ「管理が良さそう」な物件とは？

サンプルとして提示された4つの販売図面の中から選ぶなら、山本さんが最も管理面で評価したのは「総戸数32戸、築11年ほどの、比較的小ぶりなタイプのマンション」でした。

評価ポイントは、管理費・修繕積立金が、築年数や広さに対して極端に安くも高くもなく、バランスが良い点です。戸数が少ない分、管理組合内でのコミュニケーションが取りやすく、議論が進みやすい傾向がある（管理が良好な状態にあることが前提）という、小規模マンションのメリットも挙げられました。

販売図面だけで「良い」と断言するのは難しいですが、「少なくとも管理上の懸念事項が見当たらない」物件を選び、その後の詳細調査でリスクがないことを確認していくのが、プロの視点だと言えます。

【まとめ】管理状態を見抜くための鉄則

マンションは購入して終わりではなく、購入後の管理運営こそが、その資産価値と住み心地を大きく左右します。

管理費・修繕積立金が適正か： 安すぎないか、高すぎないか。特に築浅で高すぎる場合は、議論の経緯を確認しましょう。

長期修繕計画： 残高ではなく、「いつ」「何に」「いくら」使う計画があり、そのための資金が確保できているかを重視しましょう。

詳細書類の確認： 販売図面で気に入ったら、必ず「重要事項調査報告書」「長期修繕計画」をエージェントを通じて入手し、第三者の意見として管理の専門家の視点も交えて精査しましょう。

マンション購入を成功させるためにも、第三者の客観的な立場でチェックできる、株式会社さくら事務所のようなマンション管理のプロに相談してみてはいかがでしょうか。