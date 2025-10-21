【レンジ蒸し】の人気レシピランキングTOP10！2位は旨みたっぷり「サーモン」、首位は…!?
素材の旨みを引き出す蒸し料理が注目されています。今回は、火を使わず、レンジで作れる簡単蒸し料理の人気ランキングTOP10をご紹介！
短時間でプロ級の仕上がりになる、失敗知らずの絶品レシピばかりです。ぜひチェックしてくださいね。
【1位】時短であともう1品！ レンジ蒸しナスの和え物
ナスをレンジ蒸しにすると、とろけるような食感と、淡泊な味わいのなかに特有の甘みが引き立ちます。切ったあとに水につけてしっかりアク抜きをするのが変色を防ぐポイント。ショウガとしょうゆの風味にかつお節の旨みをプラスしたタレでさっぱりといただきましょう。
【2位】サーモンのレンジ蒸し
たっぷりの野菜と良質な脂を持つ鮭が一皿で摂れる、彩り豊かなレンジ蒸しです。鮭の旨みが野菜全体にしみ渡るため、風味も抜群。大皿で作ればそのままテーブルへ運べ、忙しい日のメインディッシュにぴったりです。
【3位】白身魚の中華レンジ蒸し
香味野菜を効かせた中華ダレが、淡白で上品な白身魚によく合います。魚から出る旨みを含んだ蒸気が野菜の水分と合わさることで、パサつかずふっくらと仕上がります。レシピではタラを使っていますが、タイやヒラメなど旬の魚でアレンジが楽しめる一品です。
【4位】キャベツのカレーレンジ蒸し
ストック食材でパッと作りたい日はキャベツのカレーレンジ蒸しがイチオシ。野菜とツナ缶、調味料を混ぜたらレンジで加熱するだけで、すぐに食卓に出せます。加熱して甘みが際立ったキャベツとスパイシーなカレーが食欲をそそる組み合わせです。
【5位】レンジ蒸し玉ネギ
もう1品欲しいときに重宝するのが、玉ネギのレンジ蒸しです。顆粒だしの素やしょうゆでやさしい和風の味わいに。みずみずしい新玉ネギを使うと、玉ネギ本来の濃厚な甘みがしっかり感じられますよ。たっぷりのかつお節をかけて風味をアップさせるのもおすすめです。
【6位】豚肉とモヤシのレンジ蒸し
栄養バランスを意識しつつ、カロリーを抑えたおかずを食べたいときに最適です。モヤシで豚肉をはさんで蒸すと、豚肉から出る旨みがモヤシ全体に行き渡り、淡白すぎない味わいに。ノンオイルで、ダイエット中でも安心してたっぷり食べられますよ。
【7位】豚ニラレンジ蒸し
疲労回復にも役立つ、香りと食感豊かなニラと豚肉の相性は言わずもがな。炒め料理に使うことが多い組み合わせを、レンジ蒸しでさっぱりいただきます。どちらも火の通りが早いため、短時間でメインおかずが作れますよ。ポン酢しょうゆにラー油やゴマ油を加えれば、ピリ辛に！
【8位】生ハムとキャベツの重ねレンジ蒸し
忙しい朝に最適なレンジ蒸しがこちら。顆粒スープの素と水で蒸し煮にすることで、キャベツの持つ自然な甘みが最大限に引き出されます。生ハムのほど良い塩気と相まって、飽きずに箸が進むこと間違いなし。たった5分で完成するので、時間のない朝でもササッと用意できます。
【9位】レンジ蒸し鶏
手間のかかるイメージがある蒸し鶏も、レンジを使えば驚くほど簡単です。鶏もも肉は酒と塩でしっかり下味をつけてから蒸すと、臭みが消えて本格的な味わいに仕上がります。前菜やバンバンジーの具材としても重宝するので、作り置きにも◎。
【10位】レンジ蒸し豆腐
肉や野菜を混ぜ込んだ豆腐は、ふんわりまろやかな口当たりと奥深い味わいが特徴です。具材と調味料を混ぜたらレンジ蒸しするだけ。仕上げにだしの効いた餡をかければ、おもてなしにも使える上品な主菜になります。
■レンジ蒸しで調理の悩みを解消！ 今晩から試せる簡単レシピ
火を使わないレンジ蒸しなら、調理時間を大幅に短縮できるうえ、素材の旨みがギュッと詰まったヘルシーな一品が完成します。
洗い物も少なく、忙しい日の夕食やあと1品ほしいときにも大活躍。今日からすぐに試せるレシピばかりなので、ぜひお試しください。
(ともみ)
時短であともう一品！レンジ蒸しナスの和え物
【材料】（2人分）
ナス 2~3本
ショウガ(すりおろし) 1.5~2片分
かつお節 5~6g
しょうゆ 適量
【下準備】
1、ナスはヘタを切り落とし幅1cmの斜め切りにして水に放つ(耐熱ボウル)。
【作り方】
1、ナスは水気をきってラップをかけ、しんなりするまで電子レンジで約5〜6分加熱する。(ヒント)電子レンジは600Wを使用しています。
2、蒸したナスをザルに上げ水気をきってボウルに戻し、おろしショウガ、かつお節、しょうゆを加えて和え、器に盛る。
【材料】（2人分）
ナス 2~3本
ショウガ(すりおろし) 1.5~2片分
かつお節 5~6g
しょうゆ 適量
【下準備】
1、ナスはヘタを切り落とし幅1cmの斜め切りにして水に放つ(耐熱ボウル)。
【作り方】
1、ナスは水気をきってラップをかけ、しんなりするまで電子レンジで約5〜6分加熱する。(ヒント)電子レンジは600Wを使用しています。
2、蒸したナスをザルに上げ水気をきってボウルに戻し、おろしショウガ、かつお節、しょうゆを加えて和え、器に盛る。
