NHK連続テレビ小説『ばけばけ』から初の“退場者”が出た。10月17日に放送された第15回で、郄石あかり演じるヒロイン・松野トキを幼い頃から気にかけていた雨清水傳（堤真一）が帰らぬ人となり、ネット上でも悲しみの声が広がっている。

松野家の遠い親戚にあたる雨清水家。その当主・傳のモデルではないかと言われている小泉湊は、もともと松江藩で番頭を務めた300石取りの上級武士で、明治維新後は旧士族の娘たちの働き口となる機織り工場を立ち上げた。

時代の変化に適応する柔軟性を持ちながら、武士の心は捨てず、義理人情を重んじる。堤の演技には常に威厳と温かみが同居していて、まさに「威あって猛からず」を体現していた。



スタントマン志望→“月9”の看板俳優に

堤は高校卒業後、故・千葉真一が創設したジャパンアクションクラブ（JAC）に入団。同クラブの先輩だった真田広之の付き人を務めながら、スタントマンを志していた。当初は役者をやるつもりはなかったが、黒衣として参加した舞台『天守物語』で主演を務めた坂東玉三郎の芝居に感銘を受け、表舞台への憧れが芽生えたようだ。

JAC退団後、20代はひたすら舞台に打ち込み、デヴィッド・ルヴォーや野田秀樹といった名だたる演出家のもとで役者としてのスキルを磨き上げた。そんな中、31歳の時に転機が訪れる。当時、トレンディドラマの代名詞として軒並み高視聴率を叩き出していたフジテレビ系“月9”ドラマへの出演オファーが舞い込んだのだ。

それが、1996年に放送された『ピュア』。同作で、和久井映見演じる知的障害のある無垢な女性と恋に落ちるクールな元新聞記者を演じた堤は一躍時の人となり、その後、出演した舞台には中高生が殺到したという。その人たちのマナー違反で芝居が邪魔され、「もう二度と連続ドラマなんかやるか！」と思っていたそうだ（TBS『日曜日の初耳学』2023年3月12日）。

「年齢的にギリギリやで」と言われた“伝説の恋愛ドラマ”

ゆえに同じく月9ドラマ『やまとなでしこ』（2000年）に出演するのも本当は嫌だったが、当時すでに30代半ばだった堤は所属事務所の社長から「年齢的にギリギリやで」と諭されてしぶしぶ仕事を受けたという（フジテレビ『ぽかぽか』2025年8月19日）。

『やまとなでしこ』は、玉の輿を狙うCAの桜子と、彼女に一目惚れして医者と身分を偽った貧乏な魚屋の跡取り息子・欧介によるロマンスコメディ。自分の恋心に素直になれなかった桜子が欧介に「残念ながら、あなたといると私は幸せなんです」と思いを告げる場面は、今なお語り継がれる名シーンだ。

松嶋菜々子演じる桜子のキュートさもさることながら、堤扮する欧介もど真ん中なカッコイイキャラではないが、人の好さと知的さが滲み出ていて「こんな人と恋したい！」と思わされた。

頭髪を白く染め、わざと薄くした“狂気の役作り”

堤自身は誰もが認める二枚目で、61歳となった現在もカッコよさは健在だが、意外なことに朴訥とした冴えない役がハマる。特に忘れがたいのは、映画『容疑者Xの献身』で堤が演じた天才数学者でありながら孤独な人生を送る石神哲哉だ。

同作は福山雅治主演の劇場版『ガリレオ』シリーズの第1弾にして最高傑作と名高い作品。自分を救ってくれた隣人の母娘が犯した罪を隠蔽するため、警察や福山演じる天才物理学者・湯川学の目を欺く巧妙なトリックを仕掛ける石神の狂気的なまでの愛を描いた。

この映画は定期的にテレビで放映されており、何度も観ているはずなのに、ラストで自身の計画が潰えるとともに、初めて人の愛に触れた石神が慟哭する姿に涙腺が崩壊してしまう。

石神がしたことは倫理的に間違った行為だと頭ではわかっていても、同情を禁じ得ないのはひとえに堤の徹底した役作りによるもの。原作の石神は低身長で小太りな体型かつ薄毛の設定だったため、一部の読者からは高身長で容姿端麗な堤は役に合わないのではと懸念する声も当初はあったという。

しかし、堤は頭髪の前部を白髪に染め、さらにはすきバサミで髪を薄くするという身体的アプローチに加えて、猫背姿勢やボソボソとした喋り口調で見事なまでの冴えない男を作り上げた。

「18歳になったら結婚しよう！」と真剣な目で…

2022年に放送された『妻、小学生になる。』（TBS系）では、最愛の妻・貴恵（石田ゆり子）を亡くし、生きる気力を失った新島圭介を好演した堤。当初は見るからにしょぼくれていたが、貴恵の魂を持つ小学生の万理華（毎田暖乃）が現れたことで生きる喜びを得るとともに、顔にも生気が戻ってくるのが印象的だった。

圭介は万理華にあろうことか、「18歳になったら結婚しよう！」とプロポーズする。傍から見るとヤバイ人だが、不思議と気持ち悪くならないのは堤の演技に嘘がないからだろう。本気で目の前の小学生を妻だと思い込み、大真面目に愛を伝えているのが分かる。その大真面目さが、ふふっと笑える可笑しみを作り出していた。

また貴恵の台詞にもある通り、圭介は一見パッとしないおじさんなのだが、不思議と母性本能をくすぐる魅力があり、見れば見るほど愛らしく感じるのだ。

“傳さまロス”から抜け出せない視聴者が続出

『ばけばけ』の傳もまたタイプは違えど、お茶目で可愛らしいところがある。第7回（10月7日放送回）では、傳が見合い相手が決まらず落ち込むトキを気遣い、「わしとランデブーをしないか？」と誘った。

2人はトキが好きな怪談の舞台となった寺院へ。トキが怖がって傳にしがみつくシーンは、まるで歳の差カップルのよう。視聴者からは「私も堤真一とランデブーしたい!!!!」「堤真一とランデブー、何を差し置いても行くよ（笑）」「おトキちゃん代わって」「こんな素敵なおじ様羨ましい」という声が上がっていた。

だが実のところ、傳はトキの生物学上の父。トキは生まれた直後、子供に恵まれなかった松野家に養子に出されたのだ。

ゆえにトキのことをずっと気にかけ、お見合いの手配までした傳。第3週では、景気悪化で機織り工場の経営が傾く中、心労がたたって倒れてしまう。

印象的だったのは、生粋のお嬢様ゆえに家事ができない妻・タエ（北川景子）に代わって看病を買って出たトキが傳におかゆを食べさせるシーンだ。年頃の娘にあーんされる恥ずかしさと嬉しさで、照れて下を向く傳が、かわいいやら切ないやらで胸がキュンとした。

その後、一時は回復するも、再び体調が急変して帰らぬ人となる。死の直前、トキが気づいていたと知り、傳は「お前は、わしとおタエの子ではない」と言い聞かせた。いつか親子として振る舞いたいと願いながらも、トキが今まで通り松野家で暮らしていけるようにあえて強く否定した傳の深い愛情と覚悟。その姿はまさに武士であり、堤にしか出せない気迫に満ちていた。これはしばらく“傳さまロス”、“堤真一ロス”から抜け出せそうもない。

（苫 とり子）