米大リーグのドジャースは17日（日本時間18日）、ナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦でブルワーズに4連勝し、ワールドシリーズ（WS）進出を決めた。投打二刀流で出場した大谷翔平投手は、打っては3本塁打、投げては6回0/3を2安打無失点10奪三振と躍動。3発目の記念球をキャッチしたファンが「売る」と明言すると、米放送局はその価値に注目している。

米カリフォルニア州地元局「KGO-TV」は「オオタニのナ・リーグ優勝決定シリーズ本塁打球をサンタフェスプリングスの男性がキャッチ、専門家によれば数百万ドルの価値の可能性」との見出しで記事を掲載。ボールを手にしたのは、長年のドジャースファンでプロボクシングのコーチでもあるデービッド・フローレスさんだと伝えた。

フローレスさんは「携帯電話が鳴りやまない。ずっと鳴り続けているよ」と驚きつつ、「大変恐縮だが、このボールを売ろうと考えている」「最高の入札者か、最高のオファーに。ボールを売りたいんだ」と、売却の意思をはっきりと表明。家族のために世代を超えて財産を築きたいのだと明かしたという。

記事では、スポーツ記念品などを専門に扱う米有名オークション企業「SCPオークション」のマイケル・キーズCOOのコメントを紹介。「私の初期評価は300万（約4億5000万円）、400万（約約6億円）、500万ドル（約7億5000万円）以上だ」と、その価値を査定。大谷のパフォーマンスを「言うまでもなく、野球のどの試合における個人のパフォーマンスとしても最も歴史的だったと思う」と絶賛していた。

記事では、フローレスさんの「人生を変える」とし、「彼はまさに絶好のタイミングで、絶好の場所にいた。間もなく億万長者になるかもしれない」と伝えていた。



