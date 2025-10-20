高温多湿を好み、寝具に潜みやすいダニ。梅雨から夏にかけて繁殖するため、ひんやりしてきた今の季節は寝具を掃除するのに絶好のタイミングです。そこで今回は、夏の間に増えた寝具のダニを撃退する正しい掃除方法や対策について、クリンネスト1級のあささんが解説します。

布団のダニ対策は「温めて吸い取る」が基本

ダニ退治の基本は「熱でダニを死滅させる→掃除機で取り除く」という2ステップです。

【写真】布団たたきはNG！効果的なダニ対策

まずは、布団乾燥機を使って布団全体をしっかり温めましょう。ダニは50℃以上の熱で死滅すると言われており、乾燥機で60℃前後の温風を30〜60分あてることで効果的に退治できます。

温めたあとは、布団クリーナーや掃除機の布団ノズルを使って、布団に残ったダニの死骸やフンを丁寧に吸い取りましょう。ダニの死骸やフンはアレルギーの原因になります。1枚につき少なくとも3分ほどかけ、クリーナー・掃除機はゆっくり動かしながら吸い取るのがポイントです。

布団たたきは逆効果！たたくより「吸う」で対策

ちなみに、昔ながらの「布団たたき」は、一見スッキリするように感じますが、じつはダニ対策としてはあまりおすすめできません。叩くことでダニの死骸やフンが細かく砕け、空気中に舞い上がってしまうため、吸い込むとアレルギー症状を引き起こす恐れがあります。

ただし、外で布団を干すこと自体はとてもよい習慣です。ダニは湿度を好むので、日光と風で布団の中まで乾燥させることは、ダニの繁殖を抑える上で非常に有効です。「たたかず、乾かす」ことを意識するとよいでしょう。

干したあとは、室内で掃除機をかける流れが理想です。

ダニを増やさないための習慣と工夫

布団のダニを完全にゼロにするのは難しいですが、増やさない環境づくりは可能です。以下のような習慣を取り入れると効果的です。

・週に一度はシーツを洗濯する

・枕カバーやかけ布団カバーも定期的に交換

・布団乾燥機や除湿機を活用する

・掃除機を週に1〜2回かける

とくに湿度管理は重要です。加湿器や窓の結露などで寝室→寝具に湿気がこもると、ダニの温床になってしまいます。

手軽にできるダニ対策として市販のダニ取りシートを活用するのもよいでしょう。

ダニ繁殖のピークが過ぎた今、しっかり掃除しておくことで、冬場を快適に過ごせます。「布団乾燥機で温めて、掃除機で吸い取る」このシンプルな流れを定期的に行うだけでも、ダニの発生を大幅に防げますよ。

今回ご紹介した布団のダニ対策が、より気持ちよく眠れるお手伝いになればうれしいです。