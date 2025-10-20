お笑いタレント有吉弘行（51）が19日放送のJFN系ラジオ番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER」（日曜午後8時）に生出演。NHK紅白歌合戦の司会を3年連続で務めることについて、率直な思いを語った。

「私も本当にこれは意外で。ホテルの予約をしておりまして。急きょそちらをキャンセルさせていただきまして。年末もお仕事をさせていただくことになりました」と切り出した。

司会は有吉の他、今田美桜、綾瀬はるか、鈴木奈穂子アナウンサーが務める。有吉は「広島の大巨人と言えば、アンガールズの田中（卓志）か、ザ・ギース尾関（高文）のことが思われがちですが」とおどけた上で「広島の大巨人と言えば、綾瀬はるか大先生です。存在がね、存在が一番大きい。綾瀬さんはなんと4回目の司会。広島の大巨人の胸を借りて頑張りたいと思います」と語った。

今田については「私が世界陸上を見に行った時にずっと背中を見続けてきた方ですから。実際に。私が尊敬する織田裕二さんとがっぷり四つでやってらっしゃって今田美桜さんの背中を競技中もずっと見てました。iPhoneで拡大してずっと。今田美桜さんの背中を借りるつもりで」と意気込んだ。

