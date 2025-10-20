海運業界が強い！商船三井が圧倒的王者

上場企業の有価証券報告書に記載された平均年収のデータを使って、「年収が高い陸運・海運会社ランキング2024」を作成した。本社所在地はダイヤモンド社企業情報部調べ。対象期間は、2023年5月期〜24年4月期。単体の従業員数が100人未満の企業は除外した。

それでは早速、ランキングを確認していこう。

1位になったのは、商船三井で、平均年収は1675.5万円だった。従業員数は1243人、平均年齢は37.3歳だ。

ケミカル船をはじめとするエネルギー事業や自動車船事業が業績好調で、ドル高の影響などもあり、売上高は1兆6279億円だった。2位とは268万円以上の差をつけて、圧倒的な高年収となっている。

2位は、飯野海運で平均年収は1406.6万円だった。平均年齢は37.9歳で、従業員数は196人だ。前述の通り、1位の商船三井との差額は大きいものの、前年（2023年3月期）の平均年収1143.3万円と比べて、23.0％も年収が高くなった。

3位は、川崎汽船で、平均年収は1394.0万円だった。従業員数は847人、平均年齢は38.8歳だ。

4位は日本郵船で、平均年収は1378.8万円だった。従業員数は1312人、平均年齢は39.8歳だ。

5位は、NSユナイテッド海運で、平均年収が1143.2万円、従業員数は234人、平均年齢は40.2歳だ。

今回のランキングは陸運と海運の2業種に絞っているが、1000万円を超えたのは上位5社で、全て海運会社だった。

海運業界は、コロナによる物流混乱の影響を受けて、コンテナ船の運賃が高騰し好調が続いていた。しかし、米国・トランプ大統領の関税政策により、市況が一気に不透明化し混乱の時期に突入している。

ランキング完全版では、6位以下の全35社の順位と平均年収を掲載している。ぜひ、確認してみてほしい。

（ダイヤモンド・ライフ編集部 宝金奏恵）