新築マンションの罠？修繕積立金の「段階増額方式」に潜むリスクとメリットを解説【さくら事務所】
新築マンションを購入する際、月々の支払い額の安さに魅力を感じる方は多いでしょう。しかし、そのランニングコスト、特に修繕積立金の設定には注意が必要です。
新築マンションのほぼ100%で採用されている「段階増額積立方式」は、当初の負担は軽いものの、数年後に大きなリスクとして跳ね返ってくる可能性があります。
今回は、株式会社さくら事務所取締役副社長COOの山本直彌さんとマンション管理コンサルタントの鬼塚竜司さんが、段階増額積立方式と均等積立方式の2つのリスクとメリットを徹底解説します。
■新築マンションの主流！「段階増額積立方式」のリスク
段階増額積立方式とは、マンションの築年数が経過するにつれて、修繕積立金を段階的に値上げしていく計画です。当初の支払いが安く抑えられるため、初期の購入者にとっては魅力的に見えます。
最大のリスク：値上げが「実行できない」こと
この方式の最大の問題は、値上げの合意形成のハードルが高いことです。
定期的な値上げが必要：通常5年ごとなどに値上げを繰り返す必要がありますが、その度に管理組合総会で承認を得る必要があります。
合意形成が困難：「なぜ今、こんなに上げる必要があるのか」「30年後には住んでいない」といった意見が噴出し、値上げの議論が紛糾しがちです。
資金ショート：値上げが実行できず計画通りに資金が積み立てられないと、エレベーターや機械式駐車場など、高額な修繕が必要なタイミングで資金が大幅に不足し、大規模な一時金徴収が必要になる可能性があります。
■国が推奨する「均等積立方式」のメリットとデメリット
均等積立方式は、当初から長期修繕計画で必要とされる総額を算出し、計画期間を通じて積立金を均等にする方式です。
メリット：資金計画が安定し、将来的な資金ショートのリスクが低減します。長期的な資産保全を考える居住者にとっては安心感があります。
デメリット：当初の積立金が段階増額方式よりも高くなるため、初期購入者の負担が大きく、購入時の合意形成のハードルが高くなります。
■賢い選択の鍵：マンションの「特性」を知る
どちらの方式が良いかは、マンションの特性や住民の構成によって異なります。
投資用マンション（売買回転率が高い）：段階増額方式の方が、直近のランニングコストが抑えられるため、売却しやすい可能性があります。
居住用マンション（長期居住者が多い）：将来の売却時にも「管理の安心感」がアピールできるよう、長期で安定した財源が確保できる均等積立方式への早期移行が推奨されます。
重要なのは、自分たちのマンションがどういうマンションなのかを住民で議論し尽くし、「その時期の売却を想定したときに、どちらの方式が有利か」を考えることです。
【まとめ】
新築マンションの修繕積立金は、初期の安さだけでなく、「将来の値上げが実行可能か」という視点で購入を判断することが極めて重要です。
積立金の改定は、遅くなればなるほど、その対策（値上げや一時金徴収）が困難になります。アフターサービス期間の活用や、適切な修繕計画への早期の見直しが、長期的な資産価値を守る鍵となります。
株式会社さくら事務所では、新築マンションの内覧会に同行する「新築マンション内覧会トータルサポート」を通じて、長期修繕計画がどうなっているかというポイントまで解説し、マンション購入をサポートしています。
快適なマンションライフのためにも、ご自身のマンションの計画がどうなっているか、専門家の視点から確認してみてはいかがでしょうか。
