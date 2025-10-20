ワンコがテーブルの上のチーズを取ろうと、お手々を伸ばしていたら…？必死すぎてウルトラマン化してしまった姿が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で218万回再生を突破。「たまらなく可愛い」「執念に笑っちゃう」「頑張れーｗ」といった声が寄せられています。

【動画：テーブルの上のチーズが欲しい犬→両手を伸ばして…まさかの『ウルトラマン化してしまう光景』】

テーブルの上のチーズが欲しいワンコ

Instagramアカウント「coco_channel0102」に投稿されたのは、チワワの「ココ」ちゃんがテーブルの上にあるチーズを取ろうと奮闘する様子です。ココちゃんは椅子の上に立ってチーズを取ろうとしたのですが、お手々を伸ばしても残念ながら届きません…。

どうしてもチーズが欲しいココちゃんは、それでも諦めずにお手々を伸ばし続けたそう。一生懸命な姿を見ていると、「頑張れ」と応援したくなります。

必死すぎてウルトラマン化！？

ついに本気になったココちゃんは、真剣な表情でチーズに向かって両手をピーンと伸ばしたとか。その姿はまるで、空を飛んでいるウルトラマンのよう…！「シュワッチ」というかけ声が聞こえてきそうな姿が可愛すぎて、飼い主さんも思わず爆笑。

しかしウルトラマン化してもチーズにお手々が届かず、ココちゃんは「ダメだ～」としょんぼり…。最終的には飼い主さんをじっと見つめて、「ちょうだい」とあざと可愛いお顔でおねだりし始めたそうですよ。

この投稿には「顔がじわるw」「一生懸命なのが可愛い」「両手を同時に伸ばす子っているんですねｗ」「もうすぐ飛べそう」「キョンシーかもしれない」といったコメントが寄せられ、ココちゃんのウルトラマン化した姿に爆笑する人が続出することとなりました。

ワンコのおねだりが可愛すぎる

必死にチーズを取ろうとしていた姿を見ればわかるように、ココちゃんはとっても食いしん坊さん。いつも飼い主さんがご飯を食べている時に、隣にお座りして「ちょうだい」とおねだりしてくるそうです。

可愛いココちゃんにつぶらな瞳で見つめられたら、キュンとせずにはいられません。飼い主さんもメロメロになって、ついオヤツをあげてしまうのだとか。これからもココちゃんが美味しいものをたくさん食べて、幸せいっぱいの日々を過ごせますように！

ココちゃんの可愛い姿や微笑ましい日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「coco_channel0102」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「coco_channel0102」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。