ホラー愛溢れる監督陣による人気ホラーアンソロジー『V/H/S』シリーズより、これまで日本未上陸だった『V/H/S 99』が10月31日（金）より待望の劇場公開。予告編が解禁された。

シリーズ５作目にあたる『V/H/S 99』は、1999年を舞台にした世紀末感溢れるスーパーハイテンションな一作。ガールズバンドの幽霊ゾンビ、邪悪なテレビ番組、怒涛の地獄トリップなど、世紀末を意識したノンストップの恐怖が観客を襲う。

『海底47m』のヨハネス・ロバーツ監督やヒップホップアーティスト兼映画監督のフライング・ロータス、昨年日本公開されたファウンド・フッテージホラー『デッドストリーム』で注目されたヴァネッサ＆ジョゼフ・ウィンター監督らが参加している。

前半アゲアゲ、後半地獄な予告編はこちら。「楽しいショーの始まりだ！」

なお、11月28日(金)からはシリーズ６作目の『V/H/S 85』の公開も控えている。こちらもお忘れなく！

『V/H/S 99』

10月31日(金)よりヒューマントラストシネマ渋谷ほか全国順次公開

場面写真