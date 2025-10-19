英国のファンも夢中…高速回転する両手

大相撲の英国ロンドン公演が現地19日までの日程で行われている。17日の3日目に観客を沸かせたのが、高安が見せた張り手の連打だ。英公共放送「BBC」が動画を公開すると、ファンから「素早い手技だ」「このデカい筋肉で本当に素早い動きだ」と驚きの声が上がった。

高安と御嶽海の一番では、高安が立ち合いから猛烈な張り手を繰り出し、場内を沸かせた。高速回転するかのような両手に驚いた英公共放送「BBC」は公式インスタグラムに「百裂張り手を覚えている人はいる？」と、超有名ゲーム「ストリートファイター2」に引っ掛けてこの場面の動画を投稿。ファンからも様々な声が集まった。

「これは何という戦いなんだ？」

「ドスコイ」

「素早い手技だ」

「すごい」

「なんてこった」

「相撲だけど、ほぼショータイム」

「私の人生にもっと相撲のコンテンツが必要だ」

「ロンドン場所の全編をどこで見られる？」

「このデカい筋肉で本当に素早い動きだ」

「強くマッシュしてる」

ロンドン場所は連日「音楽の殿堂」ことロイヤル・アルバート・ホールを満員にする大人気。力士の行動も注目を集めており「本当に壮大だ。毎年ロンドンで相撲場所を開催してくれない？」という声もあった。



（THE ANSWER編集部）