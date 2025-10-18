異例の屋外フリー打撃を行った理由にも言及

ドジャースは17日（日本時間18日）、本拠地で行われたブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第4戦を制し、ワールドシリーズ進出を決めた。「1番・投手」で出場した大谷翔平投手は打者として3本塁打、投手としては10奪三振の活躍で、シリーズMVPに選ばれた。不振から完全復活し、試合後の会見での一問一答は以下の通り。

――今日の投球内容はプラン通りだったか。

「どちらもあるとは思いますね。プラン通りできた部分と、あとは思ったよりも相手の打線のアプローチの仕方が、自分が思ってたのとまた少し違うバッターがいたりとか。そこは肌で感じた通りにイニングが終わった後にコミュニケーション取って、これはこうしよう、という感じで変えていきました」

――今回の登板で大活躍は意識していたか。

「一番はやっぱり、今日は登板の日なので、しっかりと先発ピッチャーの役割をまず1つこなしたいなという気持ちで入りました。オフェンス面も集中はしてましたけれども、左が打てる日は右が苦戦する日も多いですし、僕ら左バッターが打てない日は右バッターがしっかりと仕事をしてくれる日が多いと思うので、そういうチームとしてのバランスがやっぱり大事なのかなとは思ってます」

――ポストシーズンの試合をどう思っていた。

「今日この試合以外はやっぱり僕も苦戦してましたし、逆に言えば僕が打てない時に、ムーキー（ベッツ）、テオ（ヘルナンデス）、その他の右バッター含めて全員がカバーしてくれる試合が多かったと思うので。打てない人が出る時にしっかり自分が打ったり、また打線が苦しい時に先発ピッチャーがしっかり抑える、そういうカバーのし合いというのが大事だとは思うので。今日の試合はそれがよく、僕の役割の中で発揮されてたのかなとは思ってます」

――登板日であまり打てなかったが、今日はメカニクス的に調整したことは。

「うーん、どうなんですかね。ここ数日、いい感覚では打ててるなとは思ってますけれど。そもそもサンプルサイズは投げてる試合は少ないので。数字の偏りが少し出やすいのかなとは思うので。それが悪い方向に出てたのかなという印象は受けてるかとは思います」

――投手として今日は何が良かったか。

「ブルワーズ打線、僕が投げる前もしっかりと先発ピッチャーを含めて抑えてはいましたけど、やっぱり素晴らしい打線だと思うので。1人1人が目的を持って打席の中で力を発揮していく打線だとは思ってますし、その中で自分がいいゲームプランを持って、キャッチャーのウィル（スミス）としっかりと合わせていけたのが良かったのかなと思います」

――ワールドシリーズまで1週間空くが。

「休みを挟めるというのはすごくいいことだと思いますし、ピッチャーもそうですし、野手もここまで休みも挟んでますけど、やっぱり1試合の重みが違うと思うので、みんな疲労が溜まってるんじゃないかなとは思いますし。ゲームがない中でいかに実戦の感覚を養っていくかというのも、また課題だとは思うので、そこが難しいのかなと」

――2日前に屋外フリー打撃を行った理由は。

「一番は試したいことが何個かあったので。それはケージではわからないことですし、フィールドで打った時にそれが正しいのかどうなのかっていう、その確認の作業をしたいなと思ったのでやりました」

――これまで結果が出なかったが、どこかの打席できっかけはあったか。

「いいなという感覚でシーズン中もいたと思うんですけれど、今シーズンはあまりなかったとは思うので、そのままポストシーズンに入って、確かに惜しい当たりはありましたけれど、いい時というのは必ずしもいいアプローチだけがヒットになるわけではないと思うので。昨日みたいに崩された打席の中で、ああいう風にいいところにライン際に残ってくれたりというのは、やっぱり自分がいい形で勝てているからなのかなとは思っていて。それも含めて、外のバッティング練習で試したいなと思ってやってましたね」

――自身で自分に驚くことは。

「今日の試合の中では、ちょっとまだ振り返りができてないので。3本打ちましたけれど、どちらかというとディフェンス面でのマウンドでのパフォーマンスを重視して試合の中に入っているので。これからまた見返して、いいところ、悪いところを探したいなとは思ってますし、全体的には出来すぎだったのかなとは思ってます」

――今日は今まででも1番上のパフォーマンスだったか。

「トータルで見たらそうなのかなとは思うんですけど、それでも7回に2人ランナーを残してアウトを取れずに帰ってきているので。そこ中継ぎの人たちがしっかり抑えてくれたのが、試合運び的にはかなり大きかったですし、チームとしては救われてる部分ではあるので、そこを抑えきれれば完璧だったのかなと思ってます」

――シリーズMVPの実感は。

「本当に巡り合わせなのかなと思ってますし、たまたま今日みたいな試合がここに来てくれて、僕が取りましたけれど。ここに来るまでの3試合がやっぱり1番大きかったなと。リーチがかかった状態で4戦目を迎えて、しっかり決められたというのは良かったことではありますけれど、そこまでの3連戦も含めて全員がいい仕事ができて、勝ち取った4戦だったのかなと思ってます」

――今日の3本塁打の打席での感触は。

「今日は見え方は良かったと思いますね。練習でやっていたことをしっかりと、昨日の試合を含めて、今日また試合に入った時に打てそうな感じで打席の中で立ててはいたので。またこれを継続できるかどうかがやっぱり一番難しいですし、大事なことではあるので。実戦が空く中でそれをどうキープするかというのがまた難しいのかなと思います」（Full-Count編集部）