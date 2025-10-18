可能性を感じた…！お部屋をお洒落にアプデできる♡木製の100均ぷち家具

今回ご紹介するのは ダイソー で見つけたおすすめ木製家具。そのもの自体は非常にシンプルなアイテムですが、手を加えればより素晴らしい インテリア アイテムになってくれそうな商品です。壁につるせるフック付きの木製ウォール インテリア で、価格は驚きの220円（税込）。実際に使ってみたので、早速ご紹介します！

商品情報

商品名：木製ウォールインテリア（フック付）

価格：￥220（税込）

サイズ（約）：22cm×7cm×9cm

販売ショップ：ダイソー

ナチュラルデザインでお洒落！ダイソーで見つけたインテリアアイテム

今回ご紹介するのはダイソーで見つけたインテリアアイテム！その名も『木製ウォールインテリア（フック付）』です。

キリでできているためシンプルながらもナチュラルなデザイン。ぬくもりを感じる質感で、ピンの先が丸くなっているのも可愛らしいですね！

キリ素材でとても軽量な分、密度が低いため傷つきやすい印象…。またフシやささくれ、ボンドのはみだしなどがやや気になりました。

ただ220円（税込）とお安いので、自分で整えたり、塗料やニスなどを塗って自分好みの見た目に整えていけば、よりお洒落な部屋にアップデートできそうです！

唯一気になるのがシール！木でシールはがしが使えないため、粘着部分のべとべとが残ってしまいました…。粘着力が高かったので、温度に注意しながらドライヤーなどで温めてゆっくりはがすとよかったかもしれません。

お気に入りを飾って可愛い空間作りを！

背面にはこのようなひっかけるパーツが付いていて…。

プッシュピンやフックなどに引っ掛けることで、壁につるすことができます。

筆者はキーハンガーにする予定でしたが、頻繁に出し入れするのにはやや使いにくい印象でした。

そのためスコットなどを飾ることに！受け皿があるので、サイズが大きいものだとついてしまいますが、落下防止にもなります。

今回はダイソーで購入した『木製ウォールインテリア（フック付）』をご紹介しました。とてもおすすめな商品なので、ぜひ実際に手に取ってチェックしてみてくださいね♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。