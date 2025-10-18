可能性を感じた…！お部屋をお洒落にアプデできる♡木製の100均ぷち家具
今回ご紹介するのはダイソーで見つけたおすすめ木製家具。そのもの自体は非常にシンプルなアイテムですが、手を加えればより素晴らしいインテリアアイテムになってくれそうな商品です。壁につるせるフック付きの木製ウォールインテリアで、価格は驚きの220円（税込）。実際に使ってみたので、早速ご紹介します！
商品名：木製ウォールインテリア（フック付）
商品情報
価格：￥220（税込）
サイズ（約）：22cm×7cm×9cm
販売ショップ：ダイソー
ナチュラルデザインでお洒落！ダイソーで見つけたインテリアアイテム
今回ご紹介するのはダイソーで見つけたインテリアアイテム！その名も『木製ウォールインテリア（フック付）』です。
キリでできているためシンプルながらもナチュラルなデザイン。ぬくもりを感じる質感で、ピンの先が丸くなっているのも可愛らしいですね！
キリ素材でとても軽量な分、密度が低いため傷つきやすい印象…。またフシやささくれ、ボンドのはみだしなどがやや気になりました。
ただ220円（税込）とお安いので、自分で整えたり、塗料やニスなどを塗って自分好みの見た目に整えていけば、よりお洒落な部屋にアップデートできそうです！
唯一気になるのがシール！木でシールはがしが使えないため、粘着部分のべとべとが残ってしまいました…。粘着力が高かったので、温度に注意しながらドライヤーなどで温めてゆっくりはがすとよかったかもしれません。
お気に入りを飾って可愛い空間作りを！
背面にはこのようなひっかけるパーツが付いていて…。
プッシュピンやフックなどに引っ掛けることで、壁につるすことができます。
筆者はキーハンガーにする予定でしたが、頻繁に出し入れするのにはやや使いにくい印象でした。
そのためスコットなどを飾ることに！受け皿があるので、サイズが大きいものだとついてしまいますが、落下防止にもなります。
今回はダイソーで購入した『木製ウォールインテリア（フック付）』をご紹介しました。とてもおすすめな商品なので、ぜひ実際に手に取ってチェックしてみてくださいね♪
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。