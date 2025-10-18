「ポケモンハンドクリーム」全30種がリニューアル！新しいポーズやLovisiaシリーズ新登場のポケモンも
大人かわいいコスメを展開するギフトコスメブランド「Lovisia(ラヴィジア)コスメシリーズ」は、大人気の「ポケモンハンドクリーム」、全30種類をリニューアル発売する。
【画像】全30種類のデザイン
今回のリニューアルでは、ハンドクリームのパッケージイラストのリニューアルのほか、ハンドクリーム初となる14種のポケモンが登場。自分用に、プレゼント用に、ぜひ「相棒」になるポケモンハンドクリームを見つけよう。
「Lovisia ポケモンハンドクリーム」は2025年10月1日より全国のバラエティショップで販売を開始。また、Lovisiaオンラインショップでも販売されている。
今回の商品リニューアルについて、担当者に話を聞いた。
ーー意図や狙い、ターゲットは？
キャラクターとのコラボコスメを展開するLovisia(ラヴィジア)は、推し活と親和性の高い20代〜40代の女性をターゲットに、キャラクターの魅力を活かしたオリジナルデザインで日常的に使用できるコスメアイテムを展開します。
ーーイチオシ、目玉となるものは？
Lovisiaでも人気の高いポケモンシリーズの新作アイテム。30種類ものポケモンをラインナップしたハンドクリームです。
■Lovisiaシリーズ最多ラインナップ「ポケモンハンドクリーム」全30種が大幅リニューアル
Lovisiaのなかでも高い人気を誇るポケモンシリーズより、全30種類の「ハンドクリーム」が新発売。Lovisiaシリーズのなかでも最多ラインアップを誇る全30種類のハンドクリームのデザイン、ポケモンをリニューアル。アルガンオイル(アルガニアスピノサ核油)、シアバター(シア脂)、セラミド(セラミドNG)、ワセリンの4種の保湿成分を配合し、さらっとした使用感。さわやかなシャボンの香りで季節を問わず使用できる、相棒のようなハンドクリームとなっている。
■「Lovisia ポケモンハンドクリーム」(全30種)
黒を活かしたロゴデザインや、ポケモンのタイプをイメージした背景カラーの採用といったこだわりポイントはそのままに、新しいポーズやLovisiaシリーズ新登場のポケモンを採用し、デザインをリニューアル。
■「Lovisiaポケモンハンドクリーム」ラインナップ
ピカチュウ、プリン、ヤドン、ゲンガー、メタモン、イーブイ、カビゴン、ミュウ、ピチュー、エーフィ、ブラッキー、ポッチャマ、リーフィア、グレイシア、ニンフィア、ミミッキュ
■新登場ポケモン
ゼニガメ、シャワーズ、サンダース、ブースター、ヒトモシ、ケロマツ、ニャスパー、モクロー、ニャオハ、ホゲータ、クワッス、パモ、イッカネズミ、ドオー
■商品概要
商品名：Lovisia ポケモン ハンドクリーム
価格：各880円
販売店舗：Lovisiaオンラインショップ、全国のバラエティショップなど
＜販売実績＞
2018年7月にスタートしたLovisia ギフトコスメシリーズは、現時点で累計出荷数が420万個を突破。プレゼントにもピッタリなデザインで、WebやSNSでも話題となった。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
