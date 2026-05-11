羽織るだけできちんと感が出る♡ 【ここぞという日】に頼れる「ジャケット」特集
なにかに挑戦する、勝負をかける、そんな日。最後に背なかを押してくれるのは、ファッションだったりするのかも。そこで今回は、着るだけで気が引き締まる「ジャケット」を厳選してご紹介します！しっかりした人に見られたい、そんな日はお洋服の力に頼ってみるのもアリです♡
ここぞという日に背中を押す！Ray的・おまもり服
なにかに挑戦する、勝負をかける、そんな日。最後に背中を押してくれるのは、ファッションだったりするのかも。そんな“ここぞ”という日のためのアイテムを紹介します！
気が引き締まるジャケット
いつものお洋服でも、カチッとしたジャケットをあわせるだけで、きちんとした印象を作り出せる。だから、“しっかりとした人に見られたい”そんな大切な日には頼ってみるのはいかがでしょう？
Cordinate 羽織るだけでカジュアル服もクールにまとまる
Tシャツ×ミニのカジュアルな装いも、一気にサマになる。ベージュなら女性らしいやわらかな雰囲気もまとえちゃう♡
Item 【maison ELLIE】ベージュジャケット
柔らかい女性らしさをまとえるベージュカラー。
Item 【REDYAZEL】ウエストマークベルトつきテーラードジャケット
ウエストマークベルトでスタイルアップが狙える。
撮影／JOJI（RETUNE rep・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／室橋佑紀（ROI）モデル／三浦理奈（本誌専属）
三浦 理奈
Ray編集部 エディター 天井玖瑠海