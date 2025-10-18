会話の途中で視線を感じた飼い主さんがふと顔を上げてみると、そこにいたのは…？視線の先にいた猫ちゃんの姿が衝撃的に可愛らしいと、反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で22.2万再生を突破し、「影がまたいい感じなのよwww」「照明の当たり方が天才的すぎるwww」といった声があがりました。

【動画：視線を感じて見上げたら、『キャットタワーの頂上から猫』が…】

照らし出される猫ちゃん…！

TikTokアカウント「@taguyama42000」に投稿されたのは、視線を感じた飼い主さんが見上げた先にいた、クリーム色の長毛猫ちゃんの姿をとらえた動画です。

ある日、元奥さまと会話をしていたという、飼い主さん。なにやら強い視線を感じたため、ふと視線の方を見上げてみると、そこにはなんと、キャットタワーの頂上で飼い主さんをじっと見下ろす、ライトアップされた猫ちゃんの姿があったのだとか。

絶妙な表情です

天井近くの照明に照らし出された猫ちゃんは、淡い毛並みが光を受けてふんわりと輝き、まるで舞台のスポットライトを浴びているようだったといいます。しかし、細められた目が釣り上がり、口角がわずかに下がっているそのお顔からは、どこか怒りのような、不満なような複雑な感情がにじみ出ていたそうです。

顔の中心にできた絶妙な影が、さらに猫ちゃんの存在感を強めていて、そのお顔はまるでディズニー版シンデレラに登場する猫ちゃんのよう。天井にくっきりと映し出されたシルエットが、アニメのキャラクターのような雰囲気を際立たせていたのだとか。

可愛すぎる監視♡

飼い主さんがカメラを向け続けても、猫ちゃんは視線をそらすことなく、堂々と見つめ返していたそうです。その揺るぎない眼差しには、「見てるよ」と言わんばかりの貫禄があり、どこか頼もしさすら感じられます。

飼い主さんはそんな真剣な表情が可愛らしくて思わず吹き出してしまい、笑いを止めることができなかったといいます。

頭上から見下ろす猫ちゃんの圧に、3.3万件以上の高評価がついたこの動画には、「毛の色違うけど表情がディズニーのルシファーにそっくりでふてぶてしくて可愛い」「間接照明がいい仕事してる♡影まで可愛い♡」「ハロウィンの雰囲気醸し出してる」「こりゃ笑うー 監視してたのね笑 最高の表情！」「その女誰なの！？みたいな感じ？w」「ハァァァン美味しそうな雪見だいふく♡♡」といった絶賛と爆笑のコメントが多数よせられました。

TikTokアカウント「@taguyama42000」では、絶妙な表情を浮かべていた猫ちゃんの飼い主さんが撮影した、山や川などの美しい自然をおさめた動画が多数投稿されています。

写真・動画提供： TikTokアカウント「@taguyama42000」さま

執筆：Megumi

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。