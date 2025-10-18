ファッションモデルでタレントの益若つばさ（40）が、10月17日のバラエティ番組『ぽかぽか』（フジテレビ系）に出演し、その変貌ぶりに驚きの声があがっている。

【激変ぶりが話題】パーマのかかったロングヘアでイメチェンした益若つばさ

10代の頃からファッション雑誌『Popteen（ポップティーン）』のモデルとして人気を博した益若。モデル時代には着用した服やアクセサリーなどが飛ぶように売れる「つばさ売れ」現象を巻き起こし、500億円以上もの経済効果を生み出したともいわれるほど、平成を代表するカリスマモデルだ。芸能関係者が語る。

「"平成ギャル"のイメージが強い益若さんですが、今回の『ぽかぽか』では、パーマのかかったロングヘアでエレガントさ溢れる姿でした。かつての益若さんのイメージとのギャップに、放送当時Xでは『益若つばさ』がトレンド入りを果たし、〈もはや別人じゃん〉〈こんな顔だったっけ？〉との声もあがるほど反響がありました」

2000年代からティーンの流行を牽引してきた益若だが、今年10月13日には40歳の誕生日を迎えた。

「40歳の節目を前に、昨年末、益若さんは"人生最大のイメチェン"にチャレンジしたようです。それまでは金髪やピンクなど、派手目な髪色が多かった益若さんですが、思い切って暗髪ロングの"王道系"に。初めて取り入れる髪型ともあり、ヘアメイクには苦労されたそうですよ。知人に相談したり、自分で徹底的に調べたりして、なりたい自分になるように努力したとか」（同前）

自身のInstagramでも、益若はイメチェンについて〈ネットで「ブス 髪型 盛れる」←ひどい（ここでみんなに推されてる髪型なら誰でも絶対成功するだろうと考えた末なので許せ。）とか「AI美女 髪型」（みんなの好きが詰まってるはずだと思った）とか事前に色々調べました〉[凌待1]と報告していた。

「"人生最大のイメチェン"後も、何度か髪型を変えている益若さん。先日は原点回帰でギャルメイクにもチャレンジしていましたね。40歳になったことで、これまで以上に『自分らしさってなんだろう？』[凌待2]ということについて深く考えるようになったそうです。今のトレンドが似合わないことも悩みで、色々模索しているそうです」（同前）

元夫・梅しゃんが明かしていた「息子との距離感」

益若は、もうひとつ人生の節目を迎えつつある。2013年に離婚を発表した元夫・梅田直樹（42）、通称「梅しゃん」との間に授かった息子との"子離れ"だ。前出・芸能関係者が語る。

「息子さんは来年高校3年生。現在も寮生活を送っているため、生活は別々ですが、高校卒業という"子離れ"の時期も近い。元夫の直樹さんも、息子さんとたびたび連絡は取り合っているそうですよ」（同前）

NEWSポストセブンは昨年5月に、梅田を取材。その際、梅田は次のように回答していた。

──息子さんが高校生になられましたね。

梅田「はい、はい。ははっ、そうなんです」

──最近も連絡はとられていますか。

梅田「はい、今でも家族みんなと連絡はとってます」

益々若々しさとも向き合いながら、自分らしく生きているようだ──。