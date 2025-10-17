¡Ö¤½¤¦¤À¤È¤·¤¿¤é¡©¡×°ÕÌ£¿¼¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿½÷»Ò¹âÀ¸¤Î°ì¸À¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ö¡ª°Õ³°¤ÊÅ¸³«¤Î1¥Ú¡¼¥¸Ì¡²è¡Úºî¼Ô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤à
¤·¤ª¤Ò¤¬¤ê(@shiohigari114)¤µ¤ó¤¬X(µì¡§Twitter)¤ËÅê¹Æ¤·¤¿1¥Ú¡¼¥¸Ì¡²è¡ÖÍë¿ÆÉã¤ËÎø¤·¤Æ¤ë½÷¡×¤¬ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£²¿¤«¤È»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë¸·¤·¤¤¡ÈÍë¿ÆÉã¡É¤¬Âç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿ËßºÏ¤ò²õ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¾¼ÏÂ¤ÎÌ¡²è¤Ç¤Ï¡Ö¤¢¤ë¤¢¤ë¡×¤À¤¬¡¢¤½¤³¤«¤é²¿¤«¤¬»Ï¤Þ¤ê¤½¤¦¤ÊÍ½´¶¤¬¤¹¤ë¥é¥¹¥È¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£º£²ó¡¢ºî¼Ô¤Î¤·¤ª¤Ò¤¬¤ê¤µ¤ó¤ËÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤ÆÂç»ö¤ÊËßºÏ¤¬³ä¤é¤ì¡¢Íë¿ÆÉã¤¬¤ï¤ó¤Ñ¤¯Ë·¼ç¤ò¼¸¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡¢¾¼ÏÂ¤ÎÌ¡²è¤Ë¤è¤¯¸«¤é¤ì¤¿¸÷·Ê¡£¤·¤«¤·¡¢ÈÈ¿Í¤Ï¤ï¤ó¤Ñ¤¯Ë·¼ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤«¤ï¤¤¤¤½÷¤Î»Ò¤Ç¡¢°ÕÌ£¿¼¤Ê°ì¸À¤òÈ¯¤¹¤ë¡Ä¡£
X(µì¡§Twitter)¤Ç6.5Ëü·ï¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿ËÜºî¡ÖÍë¿ÆÉã¤ËÎø¤·¤Æ¤ë½÷¡×¤Ï¡¢½÷¤Î»Ò¤Î°ÕÌ£¿¼¤Ê°ì¸À¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥¤¥é¥¹¥ÈÌ¡²è¡Ö¤·¤ª¤Ò¥¬¡¼¥ë¥º¡×¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤¹¤·¤ª¤Ò¤¬¤ê¤µ¤ó¤¬ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÍë¿ÆÉã¤¬ËßºÏ¤ò³ä¤é¤ì¤ÆÅÜ¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡¢ÀÎ¤Î¾¯Ç¯Ì¡²è¤Ë¤è¤¯¤¢¤ëÅ¸³«¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëËÜºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤·¤ª¤Ò¤¬¤ê¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤½¤³¤«¤é¼«Ê¬¤ÎºîÉ÷¤Ç¤¢¤ë¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÊÅ¸³«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¡Ä¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤ÇËÄ¤é¤Þ¤»¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀ©ºî°Õ¿Þ¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
ÆÉ¼Ô¤«¤é¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢¡Ö·ù¤ï¤ì¤ë¤À¤íw¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤·¤ª¤Ò¤¬¤ê¤µ¤ó¼«¿È¤Ï¡Ö¤Ü¤¯¤¬Íë¿ÆÉã¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÁÇÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¤À¡£
¤ª¤¸¤µ¤ó¤¬¼çÌò¤Î°ì¸À¥Í¥¿¤ä¡¢ÉÔ»×µÄ¤ÊÀ¸¤Êª¤òÉÁ¤¤¤¿¥·¥ê¡¼¥º¡¢¼«¿È¤ÎºîÉ÷¤ò³è¤«¤·¤¿PRÌ¡²è¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¯À©ºî¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤·¤ª¤Ò¤¬¤ê¤µ¤ó¡£¡ÖÊª¸ìÀ¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤ò¤â¤Ã¤ÈÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È°ÕÍß¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤·¤ª¤Ò¤¬¤ê¤µ¤ó¤Î¡¢º£¸å¤ÎºîÉÊ¤Ë¤â´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§¤·¤ª¤Ò¤¬¤ê(@shiohigari114)
