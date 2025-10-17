配色テクを学んで一気に垢抜け♡【透明感カラー】を生かしたコーデルールって？
ダークカラーに頼りがちな秋服こそ、ピュアなパステルカラーを纏いたい！そこで今回は、本田紗来とともに「透明感カラーを生かした3つのルール」をお届け。可愛い色を1色しか使わないなんて、もったいない。配色テクを学んで、誰よりもキャッチーなあなたにアプデして♡
How to カラーマッチング
可愛い色を1色しか使わないなんて、もったいない！
透明感カラーを生かした3つのルールで誰よりもキャッチーなあなたにアプデ♡
Cordinate オトナみアップなブラウン×透明感カラー
ブラウンよりもミントをたっぷり使うと華やか
落ち着いた雰囲気で、秋らしさも連想させるブラウンをあわせると、透明感カラーがグッとオトナな装いに変貌。締め色だけど辛口過ぎないとろこもガーリーさん向き♡
透明感が爆盛れなシアーデザインのミントパンツでオトナ可愛く。
Cordinate ニュアンスグレーでつなげる2つの色
ネオンみがかった淡色は小物でもしっかり存在感！
透明感カラーをつなぐ、今季トレンドのライトグレー！甘々にならならず、かつそれぞれのカラーをキレイに見せる優秀さ。
ｼアー素材や淡めのカラーなど、透明感のあるグレーを選ぶのがうまくカラーをつなぐポイント。
Cordinate 透明感カラーどうしなら反対色もマッチ
甘×甘な配色もスポコーデで糖質オフ
透明感カラー縛りなら、どの色を使ってもなじみよくて、コーデがまとまるよ！反対色も明るいトーンで愛らしくマッチ♡
トップスの色を拾った、ピンクの花柄アウターで2色をさらになじませて。
撮影／葛川栄蔵（hannah・モデル）スタイリング／稲葉有理奈（KIND）ヘア＆メイク／Mien（Lila）モデル／本田紗来（本誌専属）
Ray編集部 副編集長 小田和希子