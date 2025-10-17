配色テクを学んで一気に垢抜け♡【透明感カラー】を生かしたコーデルールって？

How to カラーマッチング 可愛い色を1色しか使わないなんて、もったいない！ 透明感カラーを生かした3つのルールで誰よりもキャッチーなあなたにアプデ♡

Cordinate オトナみアップなブラウン×透明感カラー ブラウンよりもミントをたっぷり使うと華やか 落ち着いた雰囲気で、秋らしさも連想させるブラウンをあわせると、透明感カラーがグッとオトナな装いに変貌。締め色だけど辛口過ぎないとろこもガーリーさん向き♡ 透明感が爆盛れなシアーデザインのミントパンツでオトナ可愛く。 ベロアカーディガン 8,800円、ベロアビスチエ 6,050円／ともにCOCO DEAL（ココ ディール）ミントグリーンシアーパンツ 25,300円／JOSE MOON（DOT ONE）リボンヘアクリップ 4,800円／mieya mieya イヤリング 11,000円／アビステ ドットパンプス 17,600円／ダイアナ（ダイアナ 銀座本店）

Cordinate ニュアンスグレーでつなげる2つの色 ネオンみがかった淡色は小物でもしっかり存在感！ 透明感カラーをつなぐ、今季トレンドのライトグレー！甘々にならならず、かつそれぞれのカラーをキレイに見せる優秀さ。 ｼアー素材や淡めのカラーなど、透明感のあるグレーを選ぶのがうまくカラーをつなぐポイント。 グレーチュールフリルニット 24,200円／HONEY MI HONEY チェックプリーツスカート 13,200円／MERCURYDUO ルミネエスト新宿店 ブルーヘアクリップ 550円／WEGO イエローバッグ 8,520円／mucu and ebony（HANA KOREA）

Cordinate 透明感カラーどうしなら反対色もマッチ 甘×甘な配色もスポコーデで糖質オフ 透明感カラー縛りなら、どの色を使ってもなじみよくて、コーデがまとまるよ！反対色も明るいトーンで愛らしくマッチ♡ トップスの色を拾った、ピンクの花柄アウターで2色をさらになじませて。 白フラワーパフジャケット 16,600円／BITTERCELLS（HANA KOREA）ピンクスタッズタンクトップ 8,800円／eimy istoire ルミネエスト新宿店 ブルーラインパンツ（リボンキャミトップスとセット）25,630円／Crayme イヤリング 9,900円／アビステ ミントグリーンバッグ 9,020円／mucu and ebony（HANA KOREA）パンプス 12,650円／ アルテミス by ダイアナ（アルテミス by ダイアナ アーバンドックららぽーと豊洲店） 撮影／葛川栄蔵（hannah・モデル）スタイリング／稲葉有理奈（KIND）ヘア＆メイク／Mien（Lila）モデル／本田紗来（本誌専属）

Ray編集部 副編集長 小田和希子

本田紗来