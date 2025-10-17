１位は３年連続でC・ロナウド！「2025年サッカー選手長者番付TOP10」が発表。史上初の10代でランクインしたのは？
現地時間10月16日、米誌『Forbes』が2025年版の「サッカー選手長者番付TOP10」を発表した。 同誌によれば、トップ10の選手たちは25−26シーズンに計９億4500万ドル（約1417億5000万円）を稼ぐと予想している。 １位に輝いたのは、今年６月にアル・ナスルと27年まで契約を延長したクリスティアーノ・ロナウドだ。３年連続の快挙で、総収入は２億8000万ドル（約420億円）。40歳となったが、先日のワールドカップ予選・ハンガリー戦で２ゴールを挙げるなど自慢の決定力は健在だ。 ２位はリオネル・メッシで、１億3000万ドル（約195億円）。長年トップを争ってきたC・ロナウドとは倍以上の差をつけられたが、昨年と同順位をキープした。 ３位にランクインしたのが昨年４位のカリム・ベンゼマ。アル・イテハドとの契約最終年を迎え、ピッチ内外を合わせた推定総収入額は１億400万ドル（約156億円）となった。
同誌の「サッカー選手長者番付」22年の歴史の中で、初の10代でトップ10入りを果たしたのが、バルセロナのラミネ・ヤマルだ。総収入は4300万ドル（約64億5000万円）で、昨年10位のケビン・デ・ブライネの3900万ドル（約58億5000万円）を上回っている。 24年版に比べると全体で４パーセント近く減少していて、主な理由としては昨年３位のネイマールがランク外に脱落したためだと伝えている。 ただ、18歳のヤマルに加え、レアル・マドリーの22歳、ジュード・ベリンガムが初のランクインと、サッカー界で世代交代が進みつつあることを示している。10人中５人が29歳以下で、これは20年以降で最大の割合だ。 大ベテランのC・ロナウドが群を抜いてトップ君臨しているが、若手タレントも着実に収入を伸ばしている。
以下は、『Forbes』誌の2025年版サッカー選手長者番付TOP10だ。１位：クリスティアーノ・ロナウド（40歳／アル・ナスル／ポルトガル代表）総収入：２億8000万ドル（約420億円）２位：リオネル・メッシ（38歳／インテル・マイアミ／アルゼンチン代表）総収入：１億3000万ドル（約195億円）３位：カリム・ベンゼマ（37歳／アル・イテハド／元フランス代表）総収入：１億400万ドル（約156億円）４位：キリアン・エムバペ（26歳／レアル・マドリー／フランス代表）総収入：9500万ドル（約142億5000万円）５位：アーリング・ハーランド（25歳／マンチェスター・シティ／ノルウェー代表）総収入：8000万ドル（約120億円）６位：ヴィニシウス・ジュニオール（25歳／レアル・マドリー／ブラジル代表）総収入：6000万ドル（約90億円）７位：モハメド・サラー（33歳／リバプール／エジプト代表）総収入：5500万ドル（約82億5000万円）８位：サディオ・マネ（33歳／アル・ナスル／セネガル代表）総収入：5400万ドル（約81億円）９位：ジュード・ベリンガム（22歳／レアル・マドリー／イングランド代表）総収入：4400万ドル（約66億円）10位：ラミネ・ヤマル（18歳／バルセロナ／スペイン代表）総収入：4300万ドル（約64億5000万円）※１ドル＝150円換算構成●ワールドサッカーダイジェスト編集部