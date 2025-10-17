現地時間10月16日、米誌『Forbes』が2025年版の「サッカー選手長者番付TOP10」を発表した。 同誌によれば、トップ10の選手たちは25−26シーズンに計９億4500万ドル（約1417億5000万円）を稼ぐと予想している。 １位に輝いたのは、今年６月にアル・ナスルと27年まで契約を延長したクリスティアーノ・ロナウドだ。３年連続の快挙で、総収入は２億8000万ドル（約420億円）。40歳となったが、先日のワールドカップ予選・ハンガリー戦で２ゴールを挙げるなど自慢の決定力は健在だ。 ２位はリオネル・メッシで、１億3000万ドル（約195億円）。長年トップを争ってきたC・ロナウドとは倍以上の差をつけられたが、昨年と同順位をキープした。 ３位にランクインしたのが昨年４位のカリム・ベンゼマ。アル・イテハドとの契約最終年を迎え、ピッチ内外を合わせた推定総収入額は１億400万ドル（約156億円）となった。

同誌の「サッカー選手長者番付」22年の歴史の中で、初の10代でトップ10入りを果たしたのが、バルセロナのラミネ・ヤマルだ。総収入は4300万ドル（約64億5000万円）で、昨年10位のケビン・デ・ブライネの3900万ドル（約58億5000万円）を上回っている。 24年版に比べると全体で４パーセント近く減少していて、主な理由としては昨年３位のネイマールがランク外に脱落したためだと伝えている。 ただ、18歳のヤマルに加え、レアル・マドリーの22歳、ジュード・ベリンガムが初のランクインと、サッカー界で世代交代が進みつつあることを示している。10人中５人が29歳以下で、これは20年以降で最大の割合だ。 大ベテランのC・ロナウドが群を抜いてトップ君臨しているが、若手タレントも着実に収入を伸ばしている。