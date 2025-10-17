世界中でカルト的人気を誇る伝説的なシリーズである「プレデター」が、2025年11月に新たな歴史を刻む。1987年の記念すべき第1目から、高度な科学技術を駆使した宇宙最凶の戦士プレデターと人類の死闘を描き、その唯一無二の世界観でファンを魅了し続けてきた本シリーズ。今回シリーズ初となる、プレデターを主人公として描く新章が始動する―。

生存不可能と謳われる最悪の地＜バッドランド＞。この地に追放されたのは、掟を破った若きプレデター〈デク〉だ。シリーズ初、プレデターが主人公の完全なる新章。誇り高き戦闘一族から追放され、宇宙一危険な「最悪の地(バッドランド)」に辿り着いた若き戦士・デク。次々と敵に襲われる彼の前に現れたのは、上半身しかないアンドロイド・ティア。「狩り」に協力すると陽気に申し出る彼女には、ある目的があって――。「究極の敵」を狩って真の「プレデター」になれるのか、それとも「獲物」になってしまうのか。規格外のコンビが挑む、究極のサバイバルSFアクションが今始まる！

エル・ファニング演じる半身アンドロイド“ティア”役、日本版声優が早見沙織さんに決定！

【動画】『プレデター：バッドランド』吹替版予告｜ティア役日本版声優解禁！｜11月7日（金）世界同時公開！



早見沙織さんコメント全文

・出演が決まった時の気持ち

「プレデター」シリーズの最新作に参加できるということで、光栄です。 お役を任せていただく前から、エル・ファニングさんのインスタグラムで予告を拝見しており、面白そうな作品だなと思っていたので、お話をいただいたときは驚きとともに嬉しかったです。

・自身が演じるキャラクター・ティアの魅力について

今回は、プレデターが主人公となる新たな物語。その中でティアは、協力者として現れる謎のアンドロイドとして存在します。 アフレコでは、ティアのチャーミングなセリフも多く、楽しみながら収録させていただきました。

・これまでの「プレデター」シリーズの印象

子供の頃に親が見ていたのをきっかけにプレデターを知ったのが最初だったと思います。 ヒリヒリするような緊張感の中で、人間とプレデターの戦いが繰り広げられる姿にドキドキしました。 だからこそ、圧倒的な存在であるプレデターが主人公サイドになる今作は、必見だと感じます。

・映画の公開を楽しみにしている方へのメッセージ

プレデターとアンドロイドという異色のコンビをお楽しみいただきたいです。 ぜひ、劇場の大きなスクリーンでお楽しみください！

2025年、“最悪の地”バッドランドを舞台に描かれるのは、これまでのどの「プレデター」作品とも一線を画す、まったく新しいプレデターの物語。若きプレデター〈デク〉と、謎めいたアンドロイド〈ティア〉――極限の地で出会った2人がたどる運命とは？全てを凌駕する、新たなプレデターの伝説がスクリーンを支配する。

狩るか、狩られるか。すべてを飲み込む＜バッドランド＞が牙を剥く。ようこそ。“ヤバすぎる”世界へ──

『プレデター：バッドランド』は11月7日（金）世界同時公開。

©2025 20th Century Studios. All Rights Reserved.