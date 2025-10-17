サッカー日本代表はこのほど、パラグアイ、ブラジルと国際親善試合を実施。パラグアイには2-2の引き分けとなったが、ブラジルには3-2で逆転勝利を果たした。ブラジルとは14度目の対戦となり、勝利したのは今回が初めて。

元日本代表で、現在はサッカー解説者として活躍する城彰二氏は、この2試合をどう見たのか。話を聞いた。



サッカー日本代表 ©時事通信社

「一部の選手は物足りなさを感じていると思う」パラグアイ戦は簡単に失点し、攻撃にも課題

――今回の親善試合は南米チームとの対戦になり、初戦はパラグアイで2-2のドローに終わりました。

城彰二（以下、城） 米国遠征でなかなか点が取れず、メキシコに0-0、アメリカに0-2で敗れた後の試合だけに、どうやって攻撃するのか注目していたけど、パラグアイの堅い守備にかなり手を焼いた。しかも簡単に失点したのも気になります。

守備は、前に行く守備に対しては強くなったけど、スペースや裏のケアについては、まだまだ隙があるかなと。攻撃も1点目はGKのミスだし、攻撃に行く・行かないの判断と相手を崩してゴールを奪うところに課題があったと思います。

――パラグアイ戦では、選手からも、もう少しゴールに向かう姿勢が必要だという声が聞こえてきました。

城 堂安（律）らは、たぶん個で仕掛ける部分だったり、連携で崩していく場面がもっと必要だと考えていると思うんです。森保一さんは基本、攻撃に関しては個々に任せていると思うけど、戦術的な縛りもけっこうあるので、どうメリハリをつけてやるのか、そこの判断が難しい。

いけると思った時は仕掛けるべきだし、トライしないといけないけど、戦術的なものがあるので、どうしてもセーフティになってしまう。そういうところに一部の選手は物足りなさを感じていると思います。

――確かにアメリカ遠征からパラグアイ戦まで攻撃が中途半端な感じが続きました。

城 個々のアイデアを活かすところと戦術的なところのバランスを取って攻撃するのが理想だけど、今の日本は両極端なんですよ。堂安とかは個のアクセントが欲しいと思っているので、そこに特化してプレーしている。

戦術も大事だけど、もっとDFからロングパスでシンプルに裏を狙うなど、臨機応変にプレーしたいんだと思う。そうしないと点が取れないということを彼らは欧州で経験しているので。

「森保さんが何をしたいのか、ちょっと読めなかった」ブラジル戦は前半に2失点したが…

――ブラジル戦は前半、簡単に裏を取られて2失点しました。

城 いつもの日本はセンターサークルの少し前から守備がスタートするけど、今回はそこから15mぐらいうしろからスタートしていた。そうなると相手の攻撃をモロに受けざるをえないんです。萎縮していたのか、セーフティに行こうとしたのか。前半は攻撃を捨てたのかなという感じだったので、森保さんが何をしたいのか、ちょっと読めなかったですね。

――前半の0-2から後半、日本が息を吹き返しました。

城 前半のような受ける守備ではなく、いつもの日本らしい攻撃的に行く守備に切り替え、相手のミスを誘ったり、シュートカウンターを狙うようになった。待つんじゃなくて、前線からプレスに行くようにしたので、ブラジルもボールを回すけど、なかなか前につけられなくなった。流れが日本に傾く中、南野（拓実）が相手のミスから1点を奪って、そこからイケイケになって流れが完全に変わりました。

――ブラジルがアグレッシブさを失ったのは、どういう理由からでしょうか。

城 長時間移動し、韓国で試合をして、日本に来たので、コンディション的に厳しい部分があったと思う。前半は動けていたけど、後半はバタッと足が止まったからね。それでも勝てたのは大きいですよ。自分たちがアトランタ五輪で勝った時は、28本ぐらいシュートを打たれて、GKの（川口）能活がスーパーセーブしたり、シュートがバーに当たったり、かなり運があった。

でも、今回は、相手の運動量が落ちた中でも試合をひっくり返して勝てた。親善試合とW杯の本番は出力がぜんぜん違うし、選手もそれは理解していると思うけど、ブラジル相手に強度の高い守備でハメて勝ったのは、今後に向けて大きな自信になったと思います。

――この2試合で、目立った選手はいましたか。

城 ブラジル戦ではボランチの鎌田（大地）がすごく効いていた。相手に縦にボールを入れさせないような守備をしていたし、ラインの上げ下げも緻密にやっていた。攻撃では後半、落ち着いてボール回しをしており、それが攻撃のいいリズムを生んでいた。

鎌田とボランチを組んだ佐野海舟もパラグアイ戦、ブラジル戦ともによかった。ボール奪取がうまいし、奪ってから前への意識が強い。鎌田との相性も良かったので、現状だと遠藤（航）と肩を並べるぐらいのレベルになってきたと思う。守田（英正）や田中碧らがいるなか、ボランチのレギュラー争いはこれからかなり激しくなっていくんじゃないかな。

――攻撃陣で、調子の良さを感じた選手はいますか。

城 中村敬斗ですね。体がキレているせいもあるけど、ドリブルでの仕掛けがいいし、周囲との連携も良い。ブラジル戦の2点目は、フランスのスタッド・ランスで2年間、一緒にやってきた伊東（純也）からのクロスをファーサイドからしっかり詰めてゴールを決めたけど、そういう阿吽の呼吸で分かり合える選手がいると攻撃がより洗練されていく。

三笘（薫）は本調子であれば突破力が頼もしい最強の武器になるけど、最近は抜きに行かないし、バックパスが多い。現状だと中村の方に分があるかなと思いますね。あと、上田（綺世）が完全に覚醒した感がある。

――パラグアイ戦、ブラジル戦のゴールは見事でした。

城 ブラジル戦、上田は、ゴールを決める前に伊東のクロスを決められなかった。本人は「あそこは決めないと」と言っていたけど、次のセットプレーで点を取ったのはさすがだなと思いました。いいタイミングで飛び込んで来るところに彼のうまさ、強さを感じます。

今、フェイエノールトで点を取っているので、コンディションも良いし、気持ち的に乗っているのが大きいですね。パラグアイ戦も敗色が濃くなるなか、同点ゴールを決めてチームを救った。今回の活躍でサポーターが「FWはやっぱり上田だな」と思ったと思うし、レギュラーを確固たるものにした2ゴールだったと思う。

「まったく違うチームになる可能性が高い」ブラジルに勝ってもW杯本番が不安なワケ

――世の中のサッカーファンは、ブラジル戦での勝利に沸いていますが、親善試合でもあり、その辺の評価は難しい所があると思います。

城 ブラジルに勝つというのは、これまでの歴史にはなかったことですし、相手のミスや移動の疲労はあるにせよ、2点リードされて逆転勝ちしたのはすごいことだと思います。もちろん、W杯の本番になればもっと強度が高くなるし、戦い方も研ぎ澄まされてまったく違うチームになる可能性が高い。

今回、勝ったからといって一喜一憂せず、選手層をより厚くしていき、できるだけコンディションの良い状態でW杯に臨めるようにしないといけない。グループリーグを勝ち抜いて、ベスト16を超えていくには、主力だけでは勝ち抜けないので。

――まだ、主力と控えの差が大きいですね。

城 そこが問題だと思います。森保さんは、W杯を勝ち抜くためには、2チーム、3チーム分ぐらい必要だというけど、現状は1.5チーム分ぐらいしかない。ボランチやサイドなど、ポジションによっては層が厚くなっているところがあるけど、FWはそもそも層が薄く、DF陣は怪我人が多く、かなり不安です。

FWは上田が軸になってきたけど、小川（航基）は、まだ上田のレベルに届かないし、町野（修斗）もまだ遠い。FWのバックアップは絶対に必要なので、本番までに根気強く探していかないといけないでしょう。

――11月には今年最後の試合となるガーナ戦、ボリビア戦が予定されています。

城 11月、ケガやコンディション不良で招集できなかった主力メンバーがどのくらい戻ってくるのか、と同時に経験値の少ない選手をどのくらい招集して試していくのか。

アメリカ遠征では、試合ごとにチームを丸ごと変えて何をしたいのか分からなくなったけど、ボリビア戦とかでは、レギュラー組に経験の少ない選手を加えてやってほしいですね。

レギュラー組以外の選手はW杯メンバーに入りたいと思っているので、どんな相手であれモチベーションは下がらないでしょう。そこで自分のプレーができるかどうか。結果を出す選手がひとりでも多く生まれ、チームを活性化させてほしいと思います。

取材・文＝佐藤俊

（城 彰二）