田中みな実『グラスハート』愛が爆発！キスシーンでは感極まる「涙で前が見えない」

10月15日、仲里依紗が自身のYouTubeチャンネル『仲里依紗です。』を更新。田中みな実とトークする中で、田中がNetflixにて世界独占配信されているドラマ『グラスハート』について熱弁するシーンがあった。

動画内で、田中は、「『グラスハート』観た？」と切り出すと、「本当にすっごいハマってて」「あぁいう儚げな男性すごい好きなの」「全10話なんだけど、最後の10話はライブシーンなのね。10話だけをずっと延々に流してたりすることもあって。ライブだから」と、どハマりしているとコメント。

続けて、「佐藤健さんが今回プロデューサーもやってらっしゃって、会議とかの部分もYouTubeとかで見たんだけど、すごいアイディアをめちゃめちゃ出してるのね」「脚本家の方もちろんいらっしゃるんだけど、その方々に向けてもちゃんと自分で意思を伝えるわけ。で、主題歌かかるタイミングとかすっごいこだわってて」と、主演・共同エグゼクティブプロデューサーを務め、作中でバンドのボーカル役を演じている佐藤健についても熱弁した。

その後、『グラスハート』第9話の、佐藤と宮崎優のキスシーンを仲と一緒に視聴した田中は、「こんなに清潔なキスシーン見たことある？」「もう涙で前が見えないよ」「綿菓子みたいなキス。うわ〜優しい！」とうっとりした様子を見せ、ティッシュで目元を押さえながら涙していた。

※宮崎優の「崎」は立つ崎