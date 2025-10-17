100円の差で豹変したママ友… 子どもまで巻き込む「非常識な要求」に絶句【ママリ】

主人公・はるかは、3歳の娘と夫と都内で暮らしながら、フルタイムで働くワーママです。娘は保育園に慣れ、ようやく生活が落ち着いてきました。ですが、はるかは近くに友だちがいないことが悩みです。そんなある日、学生時代の友人・りさが近所に引っ越してきたのです。りさは1児の母で、子ども同士も同じ年ごろ。仲良くしたいと思い、キッズスペースがあるお店へランチへ出かけます…。著者・神谷もち(@mochidosukoi))さんが描くママ友トラブル漫画『これって価値観の違いですか？』をダイジェスト版でごらんください。

100円の違いで責められて…

学生時代からの友人・りさが、はるかの近所に引っ越してきたため、子ども連れでランチに出かけます。近くに友だちがいなかった はるかにとって、朗報でした。



ところが、いざランチに出かけると「お子様ランチの値段が聞いてたのと違う！」と、騒ぎ出した りさ。はるかは困惑します…。

差額の100円、どうるする？

はるかは「100円を負担する」と、申し出ました。ですが、りさは頑なに拒否。たしかに、「おごられたくない」という気持ちは、共感できます。



しかし一方で、はるかも「自分の娘だけお子様ランチを注文する」のは、気が引けるもの。料理が運ばれてきますが…。

やっぱり…お子様ランチをめぐり不穏な空気に

お子様ランチを注文した はるかの娘は大喜び。一方で、注文しなかった りさの娘は、やはり不機嫌に…。さらに、りさの一言は信じられないものでした。子どもの前で、責任を押しつけられてしまうなんて。誰だって、間違いはありますよね。



このあと本作では、りさの娘をなだめ、何とか最悪な雰囲気は免れます。ランチ会は楽しかったものの、お金の件でモヤモヤが残ってしまいました。



学生時代の友人と再会するのは、うれしいものですね。ですが、結婚したり、子どもが生まれたりと、ライフステージが変化すると、価値観が変わるもの。お互いの価値観を押しつけず、気持ちよく付き合うことについて、考えさせられる作品です。

